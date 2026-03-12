Indivision après héritage : peut-on forcer la vente d'un bien immobilier ?

information fournie par Boursorama avec LabSense • 12/03/2026 à 08:30

Le principe de l’unanimité en indivision

À l’ouverture d’une succession, les héritiers deviennent indivisaires. Cela signifie que les biens appartiennent à tous, sans division matérielle des parts. Chacun détient une quote-part, mais aucun ne peut disposer seul d’un bien précis. En matière de vente immobilière, la règle est que l’accord de tous les indivisaires est requis. Un seul refus suffit à empêcher la signature de l’acte chez le notaire. Peu importe que la majorité soit favorable à la cession ou que la vente paraisse urgente. Ce principe vise à protéger les droits de chacun. Dans la pratique, il peut toutefois entraîner des blocages durables, notamment lorsque les héritiers ne s’entendent pas sur le prix, sur le moment de vendre ou sur l’intérêt même de céder le bien.

Pourquoi un héritier peut bloquer la vente

Les raisons d’un refus sont variées. Il peut s’agir d’un désaccord sur l’estimation du bien. Un héritier peut juger le prix trop bas ou craindre une fiscalité mal anticipée. D’autres blocages sont plus personnels, liés à l’attachement affectif au logement familial. Parfois, la situation est plus technique. Un héritier qui n’a pas encore accepté ou renoncé à la succession ne peut pas valablement participer aux décisions. Son absence de position claire ralentit toute avancée. De même, des conflits sur le choix du notaire ou des soupçons de dissimulation d’éléments de la succession peuvent geler le processus. Dans tous les cas, tant que l’unanimité n’est pas réunie, la vente amiable reste impossible.

La vente à la majorité des deux tiers : une première ouverture

La loi prévoit toutefois des aménagements. Lorsque des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits souhaitent vendre, ils peuvent faire constater cette intention et en informer officiellement le ou les opposants. À compter de cette notification, l’héritier récalcitrant dispose d’un délai pour réagir. S’il ne se manifeste pas, les autres peuvent saisir le tribunal afin d’obtenir l’autorisation de vendre sans son accord. Dans ce cas, l’unanimité n’est plus exigée. Attention cependant ! La procédure judiciaire peut conduire à une vente aux enchères publiques. Le bien n’est alors plus cédé de gré à gré, mais attribué au plus offrant, ce qui peut aboutir à un prix inférieur aux attentes initiales.

La licitation judiciaire pour sortir de l’indivision

Au-delà de ce mécanisme, le droit français repose sur un principe fondamental : nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Autrement dit, tout héritier peut demander à en sortir. Concrètement, cela passe par une action en partage judiciaire devant le tribunal. Si le bien ne peut être attribué à l’un des héritiers, il sera vendu, le plus souvent aux enchères. Cette procédure, appelée licitation, permet de forcer la vente même contre l’avis d’un ou plusieurs indivisaires. Le juge examine la situation et veille au respect de l’intérêt collectif. Mais dans les faits, lorsque le désaccord persiste, la vente judiciaire devient souvent l’issue.

Des conséquences en cas de blocage abusif

Un héritier a le droit de défendre ses intérêts. En revanche, un refus systématique et sans motif légitime peut avoir des conséquences. Les charges du bien continuent de courir. Taxes, entretien, assurance… Elles sont supportées par l’ensemble des indivisaires. Si le blocage cause un préjudice financier aux autres, le juge peut condamner l’héritier fautif à verser des indemnités. De même, celui qui occupe seul le logement peut être tenu de payer une indemnité d’occupation.