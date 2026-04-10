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Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Mars 2026
information fournie par Swiss Life AM FR 10/04/2026 à 16:14

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Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

Au mois de mars, la SC ESG Tendances Pierre poursuit une évolution régulière, portée par la solidité de son portefeuille immobilier et la qualité de ses équilibres de gestion. La dynamique de performance reste cohérente avec l'objectif de création de valeur à long terme, dans un cadre de risque maîtrisé.
Le fonds bénéficie d'un portefeuille largement investi, bien diversifié tant sur le plan sectoriel que géographique, et d'une gestion attentive de la qualité locative. Le mois est également marqué par le renforcement de l'exposition à l'hôtellerie de plein air en Europe, illustrant une stratégie d'investissement durable et engagée, en ligne avec le positionnement ISR de la société.

Consultez le reporting complet ici :

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Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.

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