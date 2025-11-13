 Aller au contenu principal
Paris Investor Week 2025 | Ce qu’il faut savoir sur Mistral Sélection

information fournie par Swiss Life AM FR 13/11/2025 à 17:16

SWISS LIFE AM FRANCE

Une SCPI diversifiée, opportuniste et accessible

Mistral Sélection est une SCPI sans frais d'entrée, conçue pour les investisseurs en quête de diversification et de performance dans un cadre responsable. Accessible dès 180 €, elle se distingue par une stratégie opportuniste et une structure de frais innovante.

Une structure de frais transparente

-    Frais d'entrée : 0%
-    Frais de gestion : commission forfaitaire annuelle de 13,75% HT (à titre indicatif, 16,50% TTC du montant des produits locatifs HT et des produits financiers nets encaissés par la SCPI)
-    Commission d'acquisition immobilière : 3,60% TTC
-    Commission de cession immobilière : 3,60% TTC
-    Commission de suivi et de pilotage de la réalisation de travaux : 5% HT du montant TTC des travaux effectivement réalisés
-    Frais de sortie : 6% TTC max si vente avant 6 ans

BoursoBank donne accès à  une gamme de SCPI en direct, A  partir de 0% frais d'entrée.

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais dentrée et accessible à partir de 180 .

Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit senvisager à long terme.

