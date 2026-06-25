information fournie par Boursorama avec LabSense • 25/06/2026 à 08:30

Loyer impayé et assurance GLI : quels avantages pour le bailleur ? / iStock.com - Gwengoat

Une protection financière complète et immédiate

La GLI offre avant tout au bailleur une continuité de revenus, même lorsque le locataire cesse de payer. Selon les contrats, l’assurance peut couvrir loyers et charges impayés pendant 24 à 36 mois, un filet de sécurité essentiel dans un contexte où l’impayé reste l’un des principaux risques locatifs. Mais sa protection va bien au-delà. Elle prend aussi en charge les dégradations locatives, dans la limite d’un plafond fixé par l’assureur, ainsi que l’ensemble des frais de contentieux : intervention d’un huissier, honoraires d’avocat ou coûts liés à une procédure d’expulsion. Certains contrats indemnisent même la vacance locative lorsque le logement reste vide après une expulsion, évitant une nouvelle période sans revenus. En combinant ces garanties, la GLI constitue une couverture globale qui protège le patrimoine du propriétaire, limite les dépenses imprévues et transforme un aléa potentiellement lourd en situation maîtrisée. Dernier avantage notable : la GLI remplace la caution, sauf pour les étudiants ou apprentis, évitant ainsi les garants difficiles à mobiliser en cas de litige.

Un investissement maîtrisé pour une tranquillité durable, y compris en zones tendues

Le coût d’une GLI oscille généralement entre 2 % et 5 % du loyer annuel, selon l’assureur et les options retenues. Une dépense qui peut sembler élevée, mais qui reste minime face aux conséquences d’un impayé prolongé, d’une procédure judiciaire ou de réparations lourdes. Dans les zones tendues où l’offre de logements ne suffit plus à répondre à la demande, entraînant des loyers élevés, une forte rotation et une féroce concurrence entre candidats, la GLI offre une sécurité financière indispensable, en stabilisant les revenus du bailleur et en compensant l’incertitude du marché. Certains contrats couvrent même la vacance locative, un avantage décisif.

Comparer les meilleures offres pour optimiser sa GLI

La souscription d’une GLI se fait auprès d’un assureur spécialisé, d’une banque ou via une agence immobilière, qui intègre alors la garantie dans son mandat et en assure le suivi. Les contrats proposés couvrent non seulement les impayés, mais aussi les dégradations immobilières, les frais de contentieux et, dans certains cas, la vacance locative. Le bailleur doit fournir un dossier complet (bail, justificatifs, revenus du locataire) permettant à l’assureur de vérifier solvabilité, stabilité professionnelle et conformité du contrat. En cas d’incident, une procédure stricte - relances, délais, déclaration - conditionne la prise en charge et garantit une gestion fluide du dossier.