 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Loyer impayé et assurance GLI : quels avantages pour le bailleur ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 25/06/2026 à 08:30
Face à la hausse des impayés et à la complexité des procédures de recouvrement, de plus en plus de propriétaires se tournent vers la Garantie Loyers Impayés (GLI). Cette assurance qui protège les bailleurs contre les risques financiers liés à la location, s’impose aujourd’hui comme un outil stratégique, leur permettant de sécuriser leurs revenus et protéger leur patrimoine. Impayés, dégradations, frais de contentieux... La GLI semble offrir une tranquillité d’esprit difficile à égaler. Mais que couvre-t-elle exactement ? Quels sont ses coûts et ses conditions d’accès ? Quelles sont les GLI les plus protectrices ? Décryptage.

Loyer impayé et assurance GLI : quels avantages pour le bailleur ? / iStock.com - Gwengoat

Loyer impayé et assurance GLI : quels avantages pour le bailleur ? / iStock.com - Gwengoat

Une protection financière complète et immédiate

La GLI offre avant tout au bailleur une continuité de revenus, même lorsque le locataire cesse de payer. Selon les contrats, l’assurance peut couvrir loyers et charges impayés pendant 24 à 36 mois, un filet de sécurité essentiel dans un contexte où l’impayé reste l’un des principaux risques locatifs. Mais sa protection va bien au-delà. Elle prend aussi en charge les dégradations locatives, dans la limite d’un plafond fixé par l’assureur, ainsi que l’ensemble des frais de contentieux : intervention d’un huissier, honoraires d’avocat ou coûts liés à une procédure d’expulsion. Certains contrats indemnisent même la vacance locative lorsque le logement reste vide après une expulsion, évitant une nouvelle période sans revenus. En combinant ces garanties, la GLI constitue une couverture globale qui protège le patrimoine du propriétaire, limite les dépenses imprévues et transforme un aléa potentiellement lourd en situation maîtrisée. Dernier avantage notable : la GLI remplace la caution, sauf pour les étudiants ou apprentis, évitant ainsi les garants difficiles à mobiliser en cas de litige.

Un investissement maîtrisé pour une tranquillité durable, y compris en zones tendues

Le coût d’une GLI oscille généralement entre 2 % et 5 % du loyer annuel, selon l’assureur et les options retenues. Une dépense qui peut sembler élevée, mais qui reste minime face aux conséquences d’un impayé prolongé, d’une procédure judiciaire ou de réparations lourdes. Dans les zones tendues où l’offre de logements ne suffit plus à répondre à la demande, entraînant des loyers élevés, une forte rotation et une féroce concurrence entre candidats, la GLI offre une sécurité financière indispensable, en stabilisant les revenus du bailleur et en compensant l’incertitude du marché. Certains contrats couvrent même la vacance locative, un avantage décisif.

Comparer les meilleures offres pour optimiser sa GLI

La souscription d’une GLI se fait auprès d’un assureur spécialisé, d’une banque ou via une agence immobilière, qui intègre alors la garantie dans son mandat et en assure le suivi. Les contrats proposés couvrent non seulement les impayés, mais aussi les dégradations immobilières, les frais de contentieux et, dans certains cas, la vacance locative. Le bailleur doit fournir un dossier complet (bail, justificatifs, revenus du locataire) permettant à l’assureur de vérifier solvabilité, stabilité professionnelle et conformité du contrat. En cas d’incident, une procédure stricte - relances, délais, déclaration - conditionne la prise en charge et garantit une gestion fluide du dossier.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Célébration devant le Matrimandir, temple dédié à la méditation à Auroville, dans le Tamil Nadu (sud de l'Inde), le 28 février 2026 ( AFP / Idrees MOHAMMED )
    Auroville ou la fin d'une utopie dans l'Inde de Modi
    information fournie par AFP 25.06.2026 07:50 

    Ils ont quitté leur pays pour vivre une "aventure extraordinaire" et bâtir la cité idéale, dans le sud de l'Inde. Mais leuron rêve a tourné au cauchemar depuis que le gouvernement ultranationaliste hindou a jeté son dévolu sur Auroville pour y imprimer son empreinte ... Lire la suite

  • Donald Trump aux côtés du républicain John Thune au Congrès à Washington, le 24 juin 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump met à nouveau la pression sur les sénateurs républicains
    information fournie par AFP 24.06.2026 23:43 

    Donald Trump a mis sous pression les sénateurs républicains lors d'une visite au Capitole mercredi, après avoir refusé de signer une nouvelle loi phare sur le logement, leur reprochant notamment de l'avoir défié sur la guerre en Iran. Adopté mardi avec le soutien ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERIC J. BROWN )
    Coup de frein sur les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.06.2026 17:14 

    Les ventes de maisons neuves ont continué de ralentir en mai aux Etats-Unis, s'inscrivant nettement sous les attentes des marchés et à rebours de la relance espérée par le président Donald Trump. Le mois dernier, 580.000 maisons individuelles fraîchement construites ... Lire la suite

  • Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, le 24 juin 2024 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    En pleine canicule, le gouvernement présente un projet de loi accusé de "sauver les bouilloires thermiques"
    information fournie par AFP 24.06.2026 17:03 

    Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun a présenté mercredi en Conseil des ministres son projet de loi visant à augmenter l'offre de logements, notamment en permettant la location de ceux mal isolés, une mesure accusée de vouloir "sauver les bouilloires thermiques", ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers