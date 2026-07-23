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Louer sa piscine privée pour compléter ses revenus : comment ça marche ?
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information fournie par Boursorama avec Newsgene 23/07/2026 à 16:42

Louer sa piscine permet de compléter ses revenus, surtout en été. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Louer sa piscine permet de compléter ses revenus, surtout en été. (illustration) (Pexels / Pixabay)

La location de piscines privées séduit de plus en plus de propriétaires. Pour quelques euros de l'heure, ils proposent de se rafraîchir loin du tumulte des bassins publics.

Louer sa piscine pour compléter ses revenus : de nombreux Français ont sauté le pas. Des plateformes comme Swimmy mettent en relation les propriétaires avec les demandeurs. Et ça marche. Ouest-France a ainsi rencontré une habitante de Lantic (Côtes-d’Armor) qui facture l'accès à sa piscine privée 5 euros de l'heure par personne.

600 euros par an pour chauffer l’eau

Le bassin est couvert et l'eau à 30 degrés quelle que soit la saison. Les baigneurs recherchent la tranquillité et la discrétion, loin des piscines publiques bondées. Pendant l'été, les créneaux sont rares. En journée, la piscine est en effet réservée aux locataires du gîte qui affiche complet. Il faut donc réserver en soirée, jusqu'à minuit.

Cette pratique permet d'amortir une partie du coût de cet équipement très onéreux. Mais « ce n’est pas rentable » , précise la propriétaire qui paie environ 600 euros par an rien que pour chauffer l’eau.

© Boursorama avec Newsgene
1 commentaire
  • 23 juillet 16:51

    Les voisins vont êtres content !

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