Location de vacances : comment maximiser vos chances d'être indemnisé si le logement n'est pas conforme ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/07/2026 à 16:59

Si votre location de vacances n'est pas conforme à l'annonce, vous pouvez réclamer un dédommagement. (illustration) (Pixabay / Mampu)

Vous avez déchanté en pénétrant dans votre location de vacances ? Pour obtenir un dédommagement ou un relogement, vous devez adopter les bons gestes rapidement.

Saleté, panne d'équipements, nuisances sonores, absence d'eau chaude ou de climatisation : ces sujets méritent une réclamation mais il faut faire vite. « Le locataire doit entreprendre les premières démarches dans les heures qui suivent son arrivée, voire dès la première heure », précise la juriste Anna Tchikine, interrogée par Capital .

Prendre des photos

Prenez des photos et vidéos nettes pour les comparer avec les captures d'écran de l'annonce d'origine afin de montrer les différences entre les promesses et la réalité. Conservez aussi les factures liées au litige (nuit d'hôtel, ménage, réparation). Pour des odeurs ou nuisances sonores extrêmes, un constat de commissaire de justice pourra être nécessaire.

Il ne faut pas se tourner vers la plateforme mais, avant tout, vers le propriétaire. Celui-ci doit avoir la possibilité de rectifier le tir. Vous pouvez lui laisser un délai raisonnable de 24 h. Si rien n'est fait dans ce délai, vous pouvez envoyer votre dossier à la plateforme de location.

Un remboursement intégral est rare

Dans les faits, il est rare d'obtenir un remboursement intégral, sauf quand le logement est inhabitable (punaises de lit, insalubrité) ou quand l'annonce est frauduleuse. Si vous pouvez poursuivre votre séjour, la plateforme privilégiera une réduction ou un avoir. Anna Tchikine conseille d'être intraitable et de refuser les gestes commerciaux trop modestes.

Si la plateforme et le propriétaire refusent de vous indemniser, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur de la consommation ou le Médiateur du tourisme dans l'année suivant votre première réclamation écrite. En cas d'échec, vous pourrez porter le litige devant le tribunal de proximité.