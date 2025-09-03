 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Logement social : dans certaines villes, le loyer est trois fois moins cher que dans le parc privé
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/09/2025 à 12:01

Les loyers en HLM restent inférieurs de 225 euros en moyenne à ceux du parc privé. (illustration) (Apnear40 / Pixabay)

D'après la dernière étude du gendarme du logement social, les loyers dans le parc HLM sont deux à trois fois inférieurs à ceux du privé, dans les grandes métropoles. Des disparités existent par ailleurs en fonction du niveau de tension.

Avec près de 3 millions de Français en attente pour seulement 384 000 attributions en 2024, obtenir un logement social est loin d’être une chose aisée, surtout dans les zones les plus tendues. Mais, selon une étude de l’Agence nationale de contrôle des organismes de logement social (Ancols) relayée par Capital , ceux qui en bénéficient profitent de loyers largement inférieurs au parc privé.

Une différence entre certaines zones

« Dans les grandes métropoles, le rapport des loyers médians entre parc social et parc locatif privé est de l’ordre de 2 » , explique ainsi le gendarme du secteur. C’est par exemple le cas à Bordeaux (6,80 euros par m² dans le parc social contre 12,30 euros dans le parc privé), à Nice (7 euros contre 14,60 euros), à Lille (6,30 euros contre 11,70 euros) ou encore à Lyon (6,70 euros contre 12,30 euros). Dans le Grand Paris, le rapport est même de l’ordre de 3 (7,50 euros contre 20 euros).

Pour rappel, ces différences entre zones s’expliquent principalement « en raison du prix du foncier et du surcoût des travaux lié aux contraintes d’espace » . Par conséquent, si le loyer moyen hors charges d’un logement social est de 425 euros par mois, il n’est pas le même si on se trouve dans une zone dite tendue.

Inférieurs de 225 euros en moyenne

Un T2 en zone Abis (406 euros), la plus tendue du territoire, coûte par exemple approximativement le même prix qu’un T4 en zone C (396 euros). Pour un T5 ou plus en zone Abis, il faudra débourser plus de 700 euros par mois, là où pour un studio en zone C, moins de 250 euros par mois seront nécessaires.

Reste que dans tous les cas, ces loyers sont largement plus avantageux que ceux proposés dans le parc privé locatif. À caractéristiques équivalentes, ils sont inférieurs de 225 euros en moyenne.

