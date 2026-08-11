Location saisonnière : ils prétendent vouloir réserver, ces faux touristes veulent en réalité arnaquer les propriétaires

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 11/08/2026 à 15:19

Des escrocs se font passer pour des vacanciers afin d'arnaquer des propriétaires de meublés touristiques. (illustration) (Pixabay / Mampu)

Vigilance si vous louez un meublé touristique. Des escrocs font semblant de vouloir réserver des logements puis tentent de soutirer de l'argent au propriétaire en lui faisant croire que le virement de l'acompte est bloqué.

Le propriétaire d'un studio à Angoulême a évité de peu le piège, le 28 juillet dernier, rapporte La Charente Libre . Il a d'abord reçu un SMS d'un certain « Marcelin Caron », qui voulait louer son bien du 17 au 24 octobre contre 350 euros. Puis quelques jours plus tard, il a reçu un message cette fois sur WhatsApp avec le même texte et signé par le même correspondant : Marcelin Caron. Un doublon qui a poussé le propriétaire à mettre fin aux échanges.

Des frais pour récupérer un acompte jamais versé

L'office de tourisme du Pays d'Angoulême avait lancé l'alerte en juillet auprès de tous ses adhérents en détaillant le mode opératoire des escrocs. Ces derniers utilisent une identité fictive, restent courtois et demandent un contrat formel, ce qui place le propriétaire en confiance. Au moment du paiement de l'acompte, ils prétendent avoir effectué un virement en transmettant un récépissé falsifié de La Poste ou de MoneyGram. Ils assurent même parfois avoir payé une somme supplémentaire (par exemple 53 euros) pour couvrir de soi-disant « frais de validation du transfert en ligne ».

C'est alors que le propriétaire est invité à appeler un service financier pour débloquer le transfert d'argent. Au téléphone, on lui annonce qu'il y a des frais à payer pour récupérer l'argent, les fameux 53 euros. Mais bien sûr, l'acompte n'a jamais été versé.

Il n'y a pas que le préjudice financier pour le propriétaire. En effet, l'escroc récupère au fil des échanges de nombreuses informations sur le logement : photos, adresse, tarifs etc. Tous ces éléments pourront être utilisés pour créer de fausses annonces sur Internet afin de berner des locataires cette fois.