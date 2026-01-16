information fournie par Boursorama avec LabSense • 16/01/2026 à 08:30

Location étudiante : pourquoi préparer la rentrée dès janvier est essentiel / iStock.com - b-bee

Recherche d’un logement étudiant : dès janvier ?

Dès votre inscription sur Parcoursup, pensez à la question de votre logement. Regardez les prix des loyers pratiqués dans les secteurs que vous ciblez, renseignez-vous sur l’offre locative (zone tendue ou non), intéressez-vous au coût de la vie, aux transports en commun et autres. Vous pouvez commencer à chercher un logement dès le mois de janvier, notamment si vous ciblez des formations dans des villes précises. Il faut tout de même garder à l’esprit que les vœux que vous avez formulés sur Parcoursup ne seront peut-être pas acceptés. Préparez votre dossier spécial logement en avance afin qu’il soit prêt au moment venu (RIB, photocopie de votre CNI…). Peut-être pouvez-vous réserver le logement qui vous plaît avant d’avoir la confirmation de votre affectation ? Mieux vaut toutefois être sûr de soi. Attention, on ne peut pas se rétracter après avoir signé un bail d’habitation. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment mais en respectant un délai de préavis. Mais comment trouver un logement ?

Petites annonces, réseaux…

Pour trouver un logement, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez parcourir les annonces ou encore vous tourner vers des associations. Les petites annonces En ligne, dans les journaux, dans les vitrines des agences immobilières… Listez les annonces qui correspondent le mieux à vos critères (emplacement, montant du loyer…) et prenez contact avec les propriétaires/agences pour visiter les biens retenus. Vous pouvez aussi créer des alertes sur divers sites Internet. Les réseaux sociaux N’hésitez pas à vous tourner vers vos proches pour demander si quelqu’un a entendu parler d’un logement étudiant vacant dans la ville où vous souhaitez poursuivre vos études. Un message sur les réseaux sociaux peut être une bonne idée. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes dédiés aux logements étudiants. Méfiez-vous tout de même des arnaques. Les Crous Lors de votre recherche de logement étudiant, pensez à déposer une demande auprès d’un Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires). Vous pouvez passer par le site Internet https://trouverunlogement.lescrous.fr/ ou par le site Lokaviz. Alternative aux Crous, le foyer étudiant est une piste à creuser. La liste des résidences est disponible sur le site de l’Union Nationale des Maisons d’Étudiants. Les solutions temporaires Vous ne parvenez pas à trouver un logement ? Vous pouvez vous tourner vers des solutions temporaires comme les auberges de jeunesse, les chambres d’hôtes et les hôtels. Pensez aussi aux associations étudiantes, certaines proposent des solutions d’hébergement d’urgence. La colocation intergénérationnelle Enfin, vous pouvez opter pour une colocation intergénérationnelle. L’idée ? Permettre aux jeunes de se loger tout en luttant contre l’isolement des personnes âgées. Sur le site d’Ensemble 2 Générations, par exemple, cliquez sur l’icône « jeune » et accédez à diverses informations utiles.