Licencié après son témoignage chez Julien Courbet, un gardien de HLM fait condamner son bailleur

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/04/2026 à 14:37

Le gardien d'immeuble avait été renvoyé à seulement quelques semaines de la retraite. (illustration) (Hans Braxmeier / Pixabay)

Le 29 mai 2024, un gardien d'immeuble employé par Paris Habitat avait été licencié à seulement deux mois de la retraite, sans préavis ni indemnités. Le bailleur social lui reprochait d'être intervenu dans l'émission de Julien Courbet Ça peut vous arriver , sur RTL . L'homme de 61 ans y avait pris la défense d'une locataire en conflit avec la société au sujet d'un logement indigne, rapporte Le Parisien . Paris Habitat lui reprochait une « intervention mensongère » et un « grave manquement à son obligation de loyauté » .

Mais finalement, les prud'hommes ont tranché en faveur du sexagénaire et ont condamné le bailleur à lui verser plus de 97.000 euros. La juridiction a considéré notamment qu' « un licenciement prononcé en raison de l’exercice non abusif de la liberté d’expression est nul » .

Une procédure d'expulsion en cours

Dans un communiqué, son avocat Maître Pierre Farge estime que cette décision « prouve à tous les autres gardiens qu’ils peuvent dénoncer l’insalubrité résultant de la gestion de ce bailleur social sans que cela reste impuni » . Paros Habitat gère un parc social de 130.000 logements dans la capitale. Pour autant, les prud'hommes n'ont pas relevé de caractère systémique dans cette affaire, indiquant que le cas de la locataire était isolé.

Le plaignant n'en a toutefois pas fini avec la justice, le bailleur ayant fait appel de la décision. En parallèle, une autre procédure, d'expulsion cette fois, a été engagée par Paris Habitat à l'encontre de son ancien employé. Ce dernier avait en effet décidé de conserver son logement de fonction dans la résidence du XXe arrondissement car sa situation ne lui permettait pas de prétendre à un nouvel appartement. Le tribunal judiciaire de Paris se prononcera mi-juin sur cette demande d'expulsion.