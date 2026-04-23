 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Location Airbnb : deux propriétaires condamnés à 11.000 euros d’amende à Montpellier

information fournie par Boursorama avec Newsgene 23/04/2026 à 11:55

Des propriétaires ont été condamnés pour avoir loué des appartements sans respecter la réglementation. (illustration) (Pixabay / marchinileo0)

Des propriétaires ont été condamnés pour avoir loué des appartements sans respecter la réglementation. (illustration) (Pixabay / marchinileo0)

À Montpellier (Hérault), la justice a sanctionné deux propriétaires qui avaient loué des logements sur Airbnb, sans respecter la réglementation locale. Une décision qui s’inscrit dans la lutte contre la pénurie de biens.

En avril 2026, le tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault) a condamné deux propriétaires à un total de 11.000 euros d’amende pour avoir proposé leurs appartements en location meublée de courte durée, sans autorisation préalable. Le litige portait sur l’absence de changement d’usage, une démarche obligatoire lorsqu’un logement destiné à l’habitation est transformé en location touristique régulière, explique Metropolitain .

La Ville de Montpellier, à l’origine de la procédure, assume une politique ferme face au développement des locations saisonnières, et prévient vouloir « se saisir de tous les leviers légaux disponibles afin de restreindre les locations saisonnières de courte durée » . La municipalité estime que les locations de type Airbnb réduisent le nombre de logements disponibles pour les habitants et participent à la hausse des prix de l’immobilier.

Des contrôles renforcés depuis 2022

Ces dernières années, les contrôles se sont intensifiés. Selon la Ville, 231 logements ont été régularisés grâce à une autorisation de changement d’usage, tandis que 150 ont cessé leur activité touristique pour redevenir des habitations classiques. Pour la seule année 2025, 43 régularisations ont été recensées et 60 logements ont été vendus ou remis sur le marché locatif traditionnel.

Montpellier encadre ces pratiques depuis juillet 2021 avec un règlement spécifique. Celui-ci a été renforcé en octobre 2025 dans le cadre de la loi Le Meur, afin d’adapter les règles au marché local et de mieux limiter les abus.

Location Airbnb
© Boursorama avec Newsgene
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers