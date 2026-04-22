Airbnb : ces villes qui ont le plus profité de la taxe de séjour reversée par la plateforme

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 22/04/2026 à 15:00

Airbnb collecte et reverse la taxe de séjour aux communes françaises. (illustration) (TeroVesalainen / Pixabay)

Airbnb a collecté un peu plus de 210 millions d’euros de taxes de séjour en 2025, rapporte Le Parisien . Elles ont ensuite été reversées à 76 % des 34.875 communes et intercommunalités françaises (26.600). Cette somme est 5 % plus élevée qu’en 2024, signe d’une popularité toujours plus grande de la plateforme et de ses locations saisonnières, notamment en zone rurale. Environ 900 communes ont d’ailleurs bénéficié du dispositif pour la première fois.

De l'argent qui circule

Pour rappel, la taxe de séjour est un dispositif en place depuis 2018. L’argent, payé par le locataire, est collecté par Airbnb qui se charge ensuite de le reverser aux communes et intercommunalités concernées. Son taux varie entre 1 % et 5 % du prix d’un séjour par nuit et par personne (pour les meublés non classés), avec des taxes additionnelles pouvant être mises en place par le département ou la région, comme le précise le site d’Airbnb .

Dans son communiqué, Airbnb insiste sur la place de plus en plus importante des territoires ruraux ainsi que des petites et moyennes communes dans le versement de cette taxe. La Mayenne a par exemple vu son montant de taxe de séjour reversée par Airbnb doubler entre 2024 et 2025 (+102 %) pour atteindre 180.000 euros. Du reste, plus de la moitié des 310 communes dépassant les 100.000 euros collectés comptent moins de 20.000 habitants. Beaucoup d’entre elles sont des stations de montagne.

Paris toujours largement en tête

Les grandes villes restent néanmoins celles qui bénéficient le plus de cette taxe de séjour. En 2025, Paris s’est ainsi vu verser 26,8 millions d’euros à ce titre par Airbnb, soit plus que ce que la plateforme a reversé à toutes les autres communes du top 10 des bénéficiaires. C’est toutefois 4,9 millions d'euros de moins que le record de 2023, qui était de 31,7 millions d'euros. Par contre, les chiffres de 2024, année des Jeux olympiques, n’ont pas été communiqués, précise BFM Business .

Cette forte variation entre 2023 et 2025, malgré l'instauration de deux taxes supplémentaires, pourrait s’expliquer par la nouvelle loi sur les locations de courte durée ou par la politique menée à ce sujet par la ville. Reste que Paris devance toujours largement les autres villes du classement. Le reste du top 5, qui fait la part belle au sud, est ainsi complété par Nice (5,7 millions d’euros de taxes de séjours collectées en 2025), Marseille (3,2 millions d’euros), Cannes (2,6 millions d’euros) et Lyon (2,2 millions d’euros).