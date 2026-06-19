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Leurs voisins dénoncent une « perte d’ensoleillement » et les empêchent d'agrandir leur maison

information fournie par Boursorama avec Newsgene 19/06/2026 à 12:57

À Chartres, des propriétaires n'ont pas le droit d’agrandir leur maison car leurs voisins ont notamment dénoncé une « atteinte à l’intérêt du voisinage ». (Capri23auto / Pixabay)

À Chartres, des propriétaires n'ont pas le droit d’agrandir leur maison car leurs voisins ont notamment dénoncé une « atteinte à l’intérêt du voisinage ». (Capri23auto / Pixabay)

À Chartres, des propriétaires n'ont pas le droit d'agrandir leur maison car leurs voisins ont notamment dénoncé une « perte de vue et d’ensoleillement » et une « atteinte à l'intérêt du voisinage ». Le permis de construire qui leur avait été délivré vient d'être suspendu par la justice.

Des habitants de Chartres (Eure-et-Loir) se sont vu suspendre le permis de construire qui leur avait été délivré pour une « extension » et le « remplacement du portail » de leur maison. Comme le relate Le Parisien , leurs voisins dénonçaient une « perte de vue et d’ensoleillement » ainsi qu'une « atteinte à l'intérêt du voisinage » .

Deux demandes

La maison en question est située près de l'Eure et de l'église Saint-Pierre, classée monument historique depuis 1840. Les propriétaires avaient déposé un permis de construire en septembre 2025 pour la création d’une « extension » de « 35,01 m² » et d’un « auvent » , et pour le « remplacement du portail » de l'habitation.

Un avis « défavorable » avait été rendu par un architecte des bâtiments de France en raison de « l’atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable dans lequel le projet s’intègre » . En octobre 2025, les propriétaires avaient donc déposé une deuxième demande pour un projet « modifié » .

Une « fraude » ?

Ce deuxième permis de construire avait été validé par le précédent maire et des voisins avaient alors saisi le tribunal administratif d’Orléans. Ils dénonçaient une « perte de vue et d’ensoleillement » , une « atteinte à l’intérêt du voisinage » ainsi qu'une « fraude » de la part des propriétaires qui auraient, selon eux, « sous-évalué l’incidence visuelle » de leur projet.

Evoquant « un doute sérieux quant à la légalité de la décision » , le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a donc décidé de suspendre le permis de construire délivré aux habitants. Le dossier doit être réexaminé par trois juges d'ici 18 mois à deux ans, indiquent nos confrères.

© Boursorama avec Newsgene
2 commentaires
  • 13:51

    si on veut faire ce que l'on veut sans s'occuper des voisins, on part sur une ile. Même si ces gens finissaient par avoir un permis, il n'y aurait aucune entente avec le voisinage. Comment vivre dans ces conditions ?

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