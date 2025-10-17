Les fonds immobiliers : un levier pour les épargnants, mais aussi pour le pays

SWISS LIFE AM

Une étude récente met en lumière la contribution des fonds immobiliers non cotés à l'économie nationale. Bien plus que de simples véhicules d'épargne, ils jouent un rôle structurant dans l'investissement, l'emploi, les finances publiques et la transition écologique.

Les fonds immobiliers participent activement à la prospérité de la France. C'est ce que révèle une étude socio-économique dévoilée par l'Aspim (Association française des sociétés de placement immobilier), qui regroupe 144 membres, dont 113 sociétés de gestion de portefeuille (SGP) agréées par l'AMF (Autorité des marchés financiers) et 31 experts de l'écosystème immobilier.

Avec 313 milliards d'euros d'encours, les fonds immobiliers non cotés constituent, de loin, le premier acteur de l'investissement immobilier en France, devant les assureurs (198 milliards d'euros d'encours) et les foncières cotées (157 milliards). Parmi eux, 29% sont des SCPI, très prisées par les épargnants pour leur accessibilité et leur potentiel de rendement.

30 000 emplois créés ou maintenus

En 2024, ces fonds ont investi 7 milliards d'euros dans des acquisitions immobilières, dont 1 milliard d'euros dans des projets de construction. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas uniquement de bureaux d'entreprises. Si ces derniers constituent 50% de la valeur estimée des actifs des fonds immobiliers, les locaux commerciaux en représentent 13%, les logements d'habitation 12%, les cliniques et maisons de retraite 9%, les locaux d'activités et industriels 7%, et les hôtels et loisirs 5%.

Par ailleurs, les fonds immobiliers ont engagé l'an dernier 2,2 milliards d'euros de travaux pour leurs biens situés en France (84% de leur patrimoine). Ces travaux – majoritairement de construction (89%), mais aussi de gros entretien (6%) et de remise en état (5%) – ont permis la création et le maintien de 30 000 emplois sur l'année 2024.

Plus de 2 milliards d'impôts et de taxes versées aux collectivités

Cette étude de l'Aspim souligne que les fonds d'investissement immobilier versent chaque année plus de 2 milliards d'euros de taxes et d'impôts aux collectivités locales. Près de 60% de ce montant correspond à des contributions régulières (taxe foncière, taxe d'enlèvement des ordures ménagères…), liées à la détention des actifs. Le reste provient des droits d'enregistrement des acquisitions immobilières, plus connus sous le nom de « frais de notaire ».

Un rôle structurant dans l'aménagement du territoire

Si 8 % de leurs biens sont situés dans la capitale, 24 % sont implantés en Ile-de-France (hors Paris) et 51 % en régions (les 16 % restants sont localisés dans les pays européens). Cette répartition illustre leur contribution à la dynamisation des territoires, au-delà des grandes métropoles.

Un engagement croissant pour la transition écologique

Les fonds immobiliers s'engagent de plus en plus dans la transition énergétique et environnementale du pays. La totalité (100%) des sociétés de gestion ont instauré des indicateurs de suivi relatifs aux consommations énergétiques et aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de leurs actifs, et 63% ont mis en place des indicateurs de meure de la résilience de leurs biens au changement climatique.

Ces démarches traduisent une volonté d'aligner les stratégies d'investissement immobilier avec les objectifs de durabilité et de performance environnementale.

Etude réalisée pour le compte de l'Aspim par le cabinet d'audit et de conseil EY à partir des données recueillies auprès des membres de l'association professionnelle, mais aussi d'organismes de premier plan (Insee, ministère de la Transition écologique, Atout France, France Assureurs…) : https://www.aspim.fr/storage/documents/etude-etude-socio-economique-des-fonds-d-investissement-immobilier-non-6871098b7549c.pdf