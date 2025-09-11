 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La SCPI Sofidynamic franchit les 100 M€ de capitalisation et réhausse son objectif de distribution 2025
information fournie par Sofidy 11/09/2025 à 14:50

Sofidy

Dix-huit mois après son lancement en janvier 2024, la SCPI SOFIDYNAMIC gérée par Sofidy continue de saisir le bon momentum pour investir sur les marchés immobiliers européens. La stabilisation des taux longs et un contexte favorable aux acheteurs créent un terrain d'opportunités unique pour des acquisitions immobilières à rendement élevé. Forte de cette dynamique, SOFIDYNAMIC annonce également une augmentation de son objectif de taux de distribution pour 2025, visant désormais environ +8,4%(1)(2).

