La SCPI Sofidynamic franchit les 100 M€ de capitalisation et réhausse son objectif de distribution 2025

Sofidy
Dix-huit mois après son lancement en janvier 2024, la SCPI SOFIDYNAMIC gérée par Sofidy continue de saisir le bon momentum pour investir sur les marchés immobiliers européens. La stabilisation des taux longs et un contexte favorable aux acheteurs créent un terrain d'opportunités unique pour des acquisitions immobilières à rendement élevé. Forte de cette dynamique, SOFIDYNAMIC annonce également une augmentation de son objectif de taux de distribution pour 2025, visant désormais environ +8,4%(1)(2).
Consultez l'intégralité de l'article :
DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0% frais d'entrée.
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d’entrée et accessible à partir de 180 €.
Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.
