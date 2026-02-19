La SCPI Sofidy Europe Invest dévoile ses résultats du 4ᵉ trimestre 2025

information fournie par Sofidy • 19/02/2026 à 14:49

Dans un contexte économique européen toujours marqué par des incertitudes géopolitiques, la SCPI SOFIDY EUROPE INVEST continue d'appliquer une stratégie d'investissement sélective et prudente. Malgré une reprise de l'activité immobilière qui reste timide, le secteur demeure attractif grâce à la stabilité de ses rendements. Les opérations de valorisation menées en fin d'année traduisent une progression de +4,2 % de la valeur du patrimoine sur un an, illustrant la qualité du portefeuille constitué, principalement dans les grandes métropoles européennes. Les acquisitions réalisées en 2025 ont d'ailleurs bénéficié d'une revalorisation moyenne de +10,8 % par rapport à leur prix d'acquisition hors droits.

Au cours du quatrième trimestre, la SCPI a investi 16 M€ dans deux nouveaux actifs : un commerce en centre-ville à Saragosse et un hôtel Pierre & Vacances à Salou, pour un rendement moyen immédiat de 6,8 %. SOFIDY EUROPE INVEST maintient par ailleurs un excellent taux d'occupation financier de 95,8 % et un taux de recouvrement des loyers de 94,9 %.

Côté performance, la SCPI verse pour l'exercice 2025 un dividende global de 11,04 € par part en pleine jouissance, soit un taux de distribution brut de fiscalité de 5,41 %. L'acompte distribué au titre du dernier trimestre s'élève à 3,84 € par part.

Retrouvez le bulletin trimestriel d'information du 4 ᵉ trimestre 2025 ci-dessous.

