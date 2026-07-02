La SCPI Mistral Sélection poursuit son développement en Europe du Sud avec l’acquisition de trois salles de sport en Espagne, louées à Basic-Fit

information fournie par Swiss Life AM FR • 02/07/2026 à 16:08

SWISS LIFE AM FRANCE

Swiss Life Asset Managers France annonce l'acquisition de trois salles de sport situées à Murcia, Grenade et La Corogne, pour le compte de la SCPI Mistral Sélection. Ces actifs, intégrés dans un portefeuille implanté dans plusieurs grandes villes espagnoles, sont entièrement loués à Basic-Fit, leader européen du fitness low-cost.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la SCPI Mistral Sélection visant à renforcer sa diversification, tant géographique que sectorielle, tout en privilégiant des actifs générateurs de revenus locatifs récurrents.

Elle a été réalisée à un rendement net à l'acquisition supérieur à 7 %, en ligne avec les objectifs de performance de la SCPI. Ces objectifs ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Ils ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds.

Trois actifs urbains au cœur de marchés locaux dynamiques

Les trois salles de sport sont implantées dans des quartiers centraux, caractérisés par une forte densité résidentielle et une bonne accessibilité, favorisant une fréquentation régulière, avec :

- À Murcia, un bassin de population d'environ

85 000 habitants à 20 minutes à pied de l'actif.

- À Grenade, un environnement mixte à proximité de zones commerciales et universitaires.

- À La Corogne, un tissu urbain mixte combinant résidentiel et commerces.

Développés entre 2022 et 2026, ces trois actifs totalisent plus de 5 000 m² de surface locative cumulée (2 035 m² à Murcia, 851 m² à Grenade et 2 158 m² à La Corogne) et affichent à ce jour un taux d'occupation de 100 %.

Basic-Fit : un opérateur de premier plan et une visibilité locative sur le long terme

Les actifs sont intégralement loués à Basic-Fit, acteur européen majeur du fitness en Europe, avec une stratégie d'expansion sur le marché espagnol.

Les baux offrent une bonne visibilité locative, avec une durée résiduelle moyenne supérieure à 10 ans (jusqu'à près de 14 ans pour Murcia) et des échéances pouvant dépasser 20 ans avec options. Ils visent à assurer des flux locatifs stables, contribuant directement à la capacité de distribution de la SCPI.

Un positionnement sur un segment en croissance

Cette acquisition renforce l'exposition de la SCPI au secteur du loisir, porté par des tendances fortes : développement des offres accessibles, progression de la pratique sportive et attention accrue portée au bien-être. Elle s'inscrit dans l'approche d'investissement de Mistral Sélection, qui privilégie des actifs en phase avec les nouveaux usages et les transformations des territoires au sein de la zone euro, tout en déployant sa stratégie de diversification géographique et sectorielle.

Diversification européenne et potentiel de création de valeur à long terme pour la SCPI

Avec cette opération, Mistral Sélection fait son entrée sur le marché espagnol, qui devient le 4e pays européen du portefeuille de la SCPI, et renforce ainsi sa présence en Europe du Sud. À la suite de cette opération, la part des actifs situés hors de France s'établit à environ 61% du portefeuille, confirmant la stratégie de diversification européenne progressive de la SCPI.

« Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de Mistral Sélection, qui consiste à sélectionner des actifs urbains bien situés, loués à des opérateurs solides et générateurs de revenus durables. Elle contribue à renforcer la diversification du portefeuille tout en soutenant un niveau de rendement attractif pour les associés de la SCPI. » souligne Julien Hennion, gérant de la SCPI Mistral Sélection.

Avertissement et risques

Ceci est une communication publicitaire. Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. Ce fonds comporte un risque de perte en capital. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ces produits dépend de votre patrimoine personnel, de votre horizon d'investissement et de votre appétence aux risques spécifiques à un investissement immobilier. Ce placement étant investi uniquement en immobilier, il est considéré comme peu liquide et doit être envisagé dans une optique de long terme.

Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur le site internet de la Société de Gestion.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse en cliquant ici .