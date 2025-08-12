La SCPI Iroko Zen renforce son exposition européenne avec quatre acquisitions majeures pour 89 millions d’euros

Une expansion internationale ciblée vers des marchés porteurs

La Société Civile de Placement Immobilier Iroko Zen confirme sa volonté de diversification géographique en annonçant l'acquisition de quatre nouveaux actifs immobiliers en Europe du Nord. Ces investissements, totalisant près de 89 millions d'euros hors droits, s'inscrivent dans une démarche de croissance maîtrisée sur des marchés immobiliers européens reconnus pour leur stabilité et leur potentiel de rendement.

Cette stratégie d'investissement international permet aux porteurs de parts de bénéficier d'une exposition diversifiée sur des zones géographiques complémentaires, réduisant ainsi les risques liés à la concentration sur un seul marché national.

Des acquisitions aux Pays-Bas : focus sur les retail parks néerlandais

Le retail park d'Almere : un positionnement stratégique

L'acquisition la plus significative concerne un centre commercial de 47,02 millions d'euros situé à Almere, septième ville des Pays-Bas. Cette métropole de plus de 220 000 habitants, positionnée à 25 minutes de route d'Amsterdam, offre un bassin de consommation particulièrement attractif. Le centre accueille des enseignes reconnues comme Gamma, Praxis et McDonald's, garantissant une diversification des revenus locatifs avec un taux de rendement théorique de 7,9 %.

Emmen : exploitation d'une zone de chalandise étendue

Le second investissement néerlandais porte sur un retail park à Emmen, acquis pour 15,67 millions d'euros. Cet actif immobilier commercial bénéficie d'un emplacement privilégié dans la principale zone commerciale du sud de la ville, desservant une zone de chalandise estimée à plus de 440 000 personnes dans un rayon de 30 minutes en voiture. Avec des locataires comme JYSK, Praxis et ProFit Gym, ce centre affiche le rendement immédiat le plus élevé du portefeuille avec 8,77 %.

Le marché britannique : diversification dans l'hôtellerie et le commerce

Newcastle : valorisation du secteur touristique

Au Royaume-Uni, la SCPI a investi 16,98 millions d'euros dans The Exchange Building à Newcastle, un ensemble mixte alliant hôtellerie et commerces. Situé sur les quais du Tyne, dans l'un des quartiers les plus emblématiques de la ville, cet actif héberge notamment Premier Inn et Stonegate Pub. Cette acquisition, offrant un rendement de 7,47 %, capitalise sur l'attractivité touristique de Newcastle et la solidité financière de ses locataires.

Sunderland : sécurisation des revenus locatifs

L'investissement à Sunderland concerne un hôtel Premier Inn de 9,41 millions d'euros, exploité par le groupe Whitbread. La particularité de cet actif réside dans la sécurisation de ses revenus grâce à un bail ferme d'une durée résiduelle supérieure à 10 ans. Cette ville touristique, qui accueille environ 9 millions de visiteurs annuellement, présente un potentiel de croissance soutenu avec un taux de rendement à l'acquisition de 7,57 %.

Une stratégie d'investissement cohérente et diversifiée

Ces quatre acquisitions illustrent la capacité de la SCPI Iroko Zen à identifier des opportunités d'investissement dans des secteurs porteurs comme l'hôtellerie, la restauration et le commerce de détail. La diversification géographique entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni permet de répartir les risques tout en bénéficiant de la dynamique économique de ces deux marchés européens.

La sélection d'actifs génère des taux de rendement théoriques compris entre 7,47 % et 8,77 %, reflétant un équilibre entre recherche de performance et maîtrise du risque. Cette approche s'appuie sur des critères rigoureux de sélection, privilégiant des emplacements stratégiques et des locataires de qualité disposant de baux sécurisés.

L'ensemble de ces investissements confirme la pertinence de la stratégie européenne d'Iroko Zen, offrant aux investisseurs une exposition diversifiée sur des marchés immobiliers matures et résilients.

Les investissements réalisés par la SCPI Iroko Zen au cours du trimestre ne préjugent pas de ses performances futures. Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.