La SCPI Cœur de Ville renforce son portefeuille avec l’acquisition d’un commerce de 271 m² en plein cœur de Dijon (21), loué à ETAM

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition, pour le compte de la SCPI Coeur de Ville, d'un commerce de pied d'immeuble intégralement loué par ETAM Lingerie, une enseigne emblématique du prêt-à-porter féminin, situé au centre-ville de Dijon.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de la SCPI Coeur de Ville, qui privilégie des commerces de centre-ville prime, loués à des enseignes nationales reconnues. Par la qualité de son emplacement, la solidité de son locataire et son caractère patrimonial, cet actif contribue à la sécurisation de revenus locatifs pérennes et à la constitution d'un patrimoine immobilier de qualité, en phase avec les usages urbains.