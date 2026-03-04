La SCPI Coeur de Ville poursuit son développement avec l’acquisition d’un commerce alimentaire de 700 m² à Colombes (92), loué à G20

information fournie par Boursorama CP • 04/03/2026 à 12:10

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition, pour le compte de la SCPI Coeur de Ville, d'un actif commercial situé à Colombes, accueillant un supermarché de proximité exploité par l'enseigne G20.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la SCPI, qui privilégie des commerces essentiels implantés en coeur de ville, au sein de bassins de population établis et dynamiques. Sa typologie alimentaire, résiliente et indispensable à la vie quotidienne, ainsi que la solidité de son locataire, contribuent à la qualité des revenus locatifs, au renforcement du maillage territorial et à l'accroissement de l'exposition de la SCPI en Île-de-France, son principal territoire d'investissement.

Sami Fajri, Directeur des Investissements : « Cette acquisition illustre notre stratégie d'investissement centrée sur les commerces alimentaires de proximité, implantés dans des zones urbaines dynamiques et portés par des exploitants solides. Ce type d'actif offre une visibilité locative immédiate et renforce la résilience du portefeuille de la SCPI. »