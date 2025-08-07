La forêt, terre d'avenir pour votre épargne

De plus en plus, les épargnants souhaitent allier performance et impact positif au moment d'investir. La forêt coche toutes les cases de part son utilité, son impact positif et durable et sa participation à la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que sa stabilité.Investir en forêt comprend de nombreux avantages : stabilité de la performance, investissement foncier, exonération d'IFI, abattement lors de la succession...Ces avantages sont à mettre face aux risques qui existent : risques liés à la météo (incendie, sécheresse...), risque lié à la durée d'investissement recommandée. Les Groupement Forestiers d'Investissement (GFI) peuvent être une réponse adéquate pour investir intelligemment dans les forêts.