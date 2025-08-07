L'assurance-vie, une épargne multifonction tout au long de la vie

(Re)découvrez l’assurance-vie et ses caractéristiques avec Emmanuelle Partouche, conseillère en gestion de patrimoine.

L’assurance vie est un double outil : outil d’épargne tout au long de la vie, quels que soient les objectifs, et outil de transmission. Son mécanisme de fiscalité au bout de 8 ans, unique, en fait toujours le « placement préféré des Français ».Si la prime initiale (capital de départ) peut parfois être importante, elle peut aussi être plus faible si l’épargnant lui adjoint des versements programmés.

L’investissement progressif permet alors de lisser les points d’entrée, de profiter de l’effet des intérêts composés, et de minimiser l’effort d’épargne.

Dès que possible, il est important de ne pas laisser son épargne dormir sur un compte courant, mais de commencer à préparer l’avenir sur un contrat d’assurance vie, même à partir de 1000 €. Et ensuite, piloter selon ses objectifs et son profil.

Placement sans garantie du capital, ni garantie de performance.