Investissement locatif : ces deux villes françaises offrent une rentabilité à deux chiffres

La location meublée rapporte plus de 7% dans sept villes françaises. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

La location meublée continue d'offrir des rendements attractifs, atteignant en moyenne 7,1 % de rentabilité brute par an. Les propriétaires peuvent en effet louer leur logement 15 à 20 % plus cher qu’un logement vide, tout en déduisant de leurs revenus locatifs de nombreuses charges liées au bien, dont la taxe foncière, ainsi qu’une fraction de sa valeur d’achat, l'amortissement, détaillent nos confrères de Capital . Un avantage fiscal non négligeable.

Miser sur les petites villes dynamiques

Mais la rentabilité de ces meublés dépend fortement de la ville où ils se trouvent. Une étude récemment publiée par la société « Je déclare mon meublé » (JD2M) dresse le palmarès des communes les plus rentables. Sept villes affichent ainsi un taux supérieur à la moyenne nationale de 7,1 %. En tête se trouve Quimper (Finistère) avec 10,1 %, suivie de Poitiers (Vienne, 10 %), Lorient (Morbihan, 9,6 %), Niort (Deux-Sèvres, 9,2 %), Pau (Pyrénées-Atlantiques, 8,4 %), Valenciennes (Nord, 8,3 %) et La Rochelle (Charente-Maritime, 7,3 %).

Ces villes, qui comptent toutes moins de 100 000 habitants, se distinguent par des prix de l’immobilier plus accessibles que dans les grandes métropoles. Mais elles n’en restent pas moins des villes dynamiques sur le plan de l’emploi, du tourisme ou de la vie étudiante.

À Poitiers par exemple, le prix moyen du mètre carré est de 2 233 euros, contre 9 751 euros à Paris. Le loyer moyen atteint 12 euros par mètre carré, contre 40 € dans la capitale. Résultat : une rentabilité locative de 10 % dans la préfecture de la Vienne, contre 4 % seulement à Paris, où l’encadrement des loyers limite encore davantage le rendement. D’autant qu’à Poitiers, ville étudiante, les logements sont pris d’assaut.