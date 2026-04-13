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Immorente renforce sa présence à Marseille avec l’acquisition d’un immeuble haussmannien d’exception
information fournie par Sofidy 13/04/2026 à 14:00

Sofidy

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Dans le cadre de sa stratégie dynamique, Sofidy annonce, pour le compte de la SCPI Immorente, l'acquisition d'un immeuble style haussmannien à usage mixte situé place Sadi Carnot, en plein cœur de Marseille.

Des acquisitions ciblées pour soutenir la performance

D'un montant total de 17,250 M€ hors droits, cette opération permet à Immorente d'obtenir un rendement d'environ 7 % AEM(1) à l'acquisition et concerne un immeuble de 5 880 m² idéalement situé à Marseille.
Bénéficiant d'un emplacement privilégié, à mi-chemin entre le quartier des affaires Euroméditerranée et le Vieux-Port, cet actif s'inscrit dans une stratégie de sélection d'emplacements stratégiques à fort potentiel au cœur de la cité phocéenne.
Cette opération intervient quelques semaines après le rachat à Paris de deux hôtels 3 étoiles de la marque Korner, illustrant la dynamique d'investissement proactive d'Immorente dans le contexte d'un marché immobilier en “bas de cycle”.
L'acquisition s'inscrit dans la continuité de la stratégie de diversification du patrimoine de la SCPI, privilégiant les actifs de qualité situés sur des emplacements stratégiques au fort potentiel locatif.

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Un actif emblématique au cœur de Marseille

Situé dans le 2ᵉ arrondissement de Marseille, à l'angle de la rue Colbert et de la rue de la République, l'immeuble bénéficie d'une localisation centrale idéale, facilement accessible via le métro et plusieurs lignes de tramway. Développant une surface totale de 5 880 m² sur 6 étages, il se distingue par son architecture style haussmannienne et sa façade en pierre de taille.
Combinant surfaces tertiaires, logements résidentiels et trois commerces en pied d'immeuble – dont une agence Caisse d'Épargne – ce bâtiment mixte a été entièrement rénové en 2012, puis a fait l'objet d'une montée en gamme en 2020 et 2021 (parties communes, cour intérieure), ainsi qu'en 2024 pour ses espaces privatifs.

Sofidy

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Une gestion locative adaptée et des perspectives favorables

"Cet actif est implanté dans un secteur très apprécié des entreprises en raison de son accessibilité et de sa proximité immédiate avec le quartier d'affaire Euroméditerranée. Cet emplacement spécifique fait un lien avec les quartiers du Panier, de l'Hôtel Dieu et bien sûr du Vieux-Port. Il s'inscrit donc également dans un environnement à haut potentiel touristique", souligne Grégoire Gas , Directeur Adjoint des Investissements de SOFIDY.
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(1) Rendement calculé sur le prix d'acquisition, frais et droits inclus (« Actif En Main » – AEM) ; le rendement des actifs acquis n'est pas garanti et ne préjuge pas des performances futures de la SCPI. Ce rendement ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.
Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme, recommandées dans une optique de diversification du patrimoine. La durée minimale de placement recommandée s'élève généralement à 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement, risque de perte en capital, risque de liquidité ou de durabilité… Plus d'informations sur les risques dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

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Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.

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