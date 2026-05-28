SCPI : votre demande de retrait peut perdre des places dans la file d’attente

information fournie par Tout sur mes finances • 28/05/2026 à 14:38

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Vous pensez que votre rang de retrait d'une société civile de placement immobilier est définitivement acquis ? Pas forcément, comme le montre une affaire récente.

Lorsque vous détenez des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) à capital variable et que vous souhaitez les revendre, votre demande est inscrite par la société de gestion dans un registre des retraits. En principe, les ordres sont traités chronologiquement, selon leur date d'inscription. Mais cette règle peut réserver de mauvaises surprises.

Dans le dernier billet de son journal de bord publié le 18 mai 2026, Rémy Bouchez, le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF), détaille le cas d'un épargnant dont la position dans la file d'attente a reculé. Et ce, alors même que son dossier était complet.

Pourquoi d'autres demandes peuvent vous repasser devant

L'épargnant concerné avait demandé le retrait de ses parts le 18 mars 2025. À la lecture des bulletins trimestriels de la société de gestion, il pensait que 43 900 parts le précédaient dans le registre. Quelques mois plus tard, il apprend finalement que 52 000 parts doivent être traitées avant les siennes.

Il sollicite alors la médiation de l'AMF. La société de gestion a expliqué au médiateur que certaines demandes, déposées avant celle de l'épargnant, étaient incomplètes au moment de leur réception. Il pouvait manquer un RIB, un justificatif de domicile ou encore une attestation de propriété en cas de succession. Ces demandes n'étaient pas exécutables immédiatement, mais elles avaient bien été inscrites dès leur arrivée dans le registre.

Une fois régularisées, elles ont retrouvé leur rang initial. Résultat : l'épargnant a le sentiment de reculer dans la file, alors que la société de gestion appliquait l'ordre chronologique d'inscription.

Des règles plus strictes pour les dossiers incomplets

Pour éviter ce type de situation, la société de gestion a modifié ses modalités de traitement mi-2025. Désormais, un porteur de parts dont le dossier est incomplet dispose de trente jours pour fournir les pièces manquantes s'il veut conserver son rang.

Passé ce délai, sa position peut rétrograder jusqu'à réception d'un dossier complet. Le médiateur de l'AMF encourage cette pratique, qu'il juge plus équitable entre porteurs de parts.

Ce que vous devez vérifier avant de demander un retrait

Avant d'adresser une demande de retrait, vous avez donc intérêt à contrôler précisément les pièces exigées par la société de gestion. La documentation de la SCPI doit indiquer les informations nécessaires pour qu'une demande soit valide, la liste exhaustive des justificatifs à fournir et, le cas échéant, le délai accordé pour régulariser un dossier incomplet.

Dans un contexte où les files d'attente de retrait de SCPI peuvent s'allonger, un document manquant peut ainsi vous coûter cher en temps perdu.