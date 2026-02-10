Crédit immobilier : les régions qui proposent les taux d'emprunt les plus bas en 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/02/2026 à 11:08

Les taux des crédits immobiliers varient selon la politique de chaque banque régionale, la durée du crédit et le profil des emprunteurs. (illustration) (Samuilawfirm / Pixabay)

Les taux d'emprunt hors assurance d'un prêt immobilier frôlent les 3 % en ce début d'année. Mais ils peuvent augmenter ou baisser selon différents critères. Bien sûr, la durée du crédit et le profil des emprunteurs jouent un rôle crucial mais ce ne sont pas les seuls points à prendre en compte pour bien négocier avec une banque. En effet, la géolocalisation peut être déterminante.

Selon les chiffres de Cafpi, relayés lundi 9 février par Capital , certaines régions proposent des taux plus intéressants. C'est le cas de la Normandie (3,06 %), l'Île-de-France (3,12 %) et le Grand-Est (3,13 %) pour un crédit immobilier sur 15 ans. Pour un emprunt sur 20 ans, ce sont plutôt les Hauts-de-France (3,13 %), la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Centre-Val de Loire (3,16 %) qui sont plus avantageux. Ceux et celles qui recherchent un crédit sur 25 ans devraient opter pour la Provence-Alpes-Côte d’Azur (3,33 %), l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire (3,34 %) ou la Corse (3,35 %).

Pourquoi de telles différences ?

« Les écarts entre les régions restent assez contenus. Malgré tout, ces quelques dixièmes de point peuvent représenter, sur 20 ou 25 ans, plusieurs milliers d’euros » , analyse Caroline Arnould, directrice générale de Cafpi. Elle rappelle également que les taux diffèrent car ce sont les banques régionales qui décident de « leurs objectifs commerciaux individuellement et d’un mois sur l’autre » . Les taux évoluent donc sans cesse.

S'il est possible de demander un crédit dans une banque régionale sans que le bien immobilier ne se trouve dans le même secteur, le dossier est tout de même rarement accepté. Cela dépend du type d’investissement, qu’il s’agisse d’une résidence secondaire ou principale, ainsi que de la manière dont la banque estime que l’emprunteur peut devenir ou rester un client fidèle.