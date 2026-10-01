Immobilier : la part des propriétaires qui n'ont plus d'emprunt à rembourser augmente en France

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 01/10/2026 à 13:04

Près de six ménages français sur dix sont propriétaires de leur logement. (illustration) (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Sur les 38,6 millions de logements en France, 82,7 % sont des résidences principales, selon la dernière enquête de l'Insee sur le parc de logements en France relayée par BFM Business . Au 1er janvier 2026, 57,3 % des ménages sont propriétaires de leur habitation. Une part qui n'a pas bougé depuis 2014 alors que la population active a augmenté dans le même temps.

De plus en plus de propriétaires ont fini de rembourser leur emprunt

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. La production de logements neufs a nettement ralenti ces dernières années : 410 000 mises en chantier en 2019 contre 275 000 en 2025. D'autre part, la hausse des prix combinée à la remontée des taux d'intérêt rend l'accession à la propriété quasi impossible pour les ménages aux revenus modestes.

La part des ménages accédants, ceux qui remboursent encore un emprunt immobilier, a reculé de 1,6 point entre 2020 et 2026 : ils représentent 19,8 % des résidences principales. À l'inverse, la part de ceux qui n'ont plus d'emprunt a augmenté de 1,4 point pour atteindre 37,6 % des biens, au 1er janvier 2026. Un effet mécanique dû à la hausse des taux d'intérêt conduisant au ralentissement du volume d'emprunts. En janvier 2026, le taux moyen hors renégociation s'est établi à 3,17 % selon la Banque de France. Le volume des nouveaux crédits était de 146,5 milliards d'euros, soit -41 % par rapport à 2019.