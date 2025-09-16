Immobilier de prestige : Monaco s’impose comme la ville la plus chère du globe / iStock.com - Eagle2308

Un rocher qui vaut de l’or

Alors que les marchés immobiliers enregistrent, depuis quelques années, des baisses historiques sur différents continents, un irréductible territoire défie les crises mondiales : Monaco. Le prix du m² y atteint des niveaux records, portés par une demande internationale constante et une offre foncière ultra-limitée. La principauté affiche ainsi en 2025 un prix moyen d’environ 52 000 €/ m², soit une progression de +44 % sur dix ans, et une hausse de 1,1 % par rapport à 2024. Le quartier du Larvotto avec son prix moyen de 97 563 € affole littéralement les compteurs, tandis que Monte-Carlo, avec ses 53 000 €/m2 représente plus d’un tiers des reventes, et reste le cœur du marché monégasque. Pour acquérir un bien neuf, il faut prévoir un budget moyen de 36,4 millions d’euros ! Cela ne décourage en rien les acheteurs qui se bousculent au pied du Rocher, faisant progresser chaque année le volume total des transactions.

Pourquoi un tel engouement des ultra-riches pour Monaco ?

Tout d’abord à cause de ce que l’on appelle « l’exclusivité territoriale » de Monaco qui se décline par : Une extrême rareté du foncier : mis à part quelques projets comme l’extension en mer de l’Anse du Portier, les deux petits km² de la principauté ne permettent quasiment aucune expansion. Chaque parcelle de terrain est donc précieuse et ultra prisée... Une offre limitée, qui fait mécaniquement grimper les prix. Un accès limité à la résidence : il faut répondre à des critères très stricts pour être résident monégasque, ce qui renforce le caractère exclusif du territoire. Un marché fermé et hautement sélectif : sur les 38 000 habitants monégasques, 40 % sont millionnaires, ce qui confère au territoire la plus forte concentration de richesse au monde ! Y acquérir un bien, c’est entrer dans un cercle restreint, affichant un statut social élevé. Ajoutons à cela un cadre de vie idyllique, entre mer et montagne, avec un climat méditerranéen très apprécié, une fiscalité avantageuse, des investissements protégés (les biens y prennent de la valeur, même en période de crise) et un niveau de sécurité exceptionnel... On comprend immédiatement pourquoi les ultra-riches du monde entier rêvent de devenir résidents monégasques !