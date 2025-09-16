 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Immobilier de prestige : Monaco s’impose comme la ville la plus chère du globe
information fournie par Boursorama avec LabSense 16/09/2025 à 08:30

Avec ses 2 km², la principauté de Monaco est le deuxième plus petit État indépendant au monde après le Vatican. C’est également le plus densément peuplé de la planète, avec environ 19 315 habitants par kilomètre carré (à titre de comparaison, Hong Kong en compte « seulement » 6 800) ! On ne peut donc s’empêcher de se poser cette question : pourquoi autant de personnes tiennent-elles donc à s’entasser dans ce mouchoir de poche qui, de surcroît, est devenu l’endroit le plus cher du globe... ? Exclusivité territoriale, avantages fiscaux, prestige international, voici quelques-unes des raisons qui font de Monaco un marché immobilier à part où, en dépit de prix prohibitifs, chaque m2 est convoité par l’élite mondiale...

Immobilier de prestige : Monaco s’impose comme la ville la plus chère du globe / iStock.com - Eagle2308

Un rocher qui vaut de l’or

Alors que les marchés immobiliers enregistrent, depuis quelques années, des baisses historiques sur différents continents, un irréductible territoire défie les crises mondiales : Monaco. Le prix du m² y atteint des niveaux records, portés par une demande internationale constante et une offre foncière ultra-limitée. La principauté affiche ainsi en 2025 un prix moyen d’environ 52 000 €/ m², soit une progression de +44 % sur dix ans, et une hausse de 1,1 % par rapport à 2024. Le quartier du Larvotto avec son prix moyen de 97 563 € affole littéralement les compteurs, tandis que Monte-Carlo, avec ses 53 000 €/m2 représente plus d’un tiers des reventes, et reste le cœur du marché monégasque. Pour acquérir un bien neuf, il faut prévoir un budget moyen de 36,4 millions d’euros ! Cela ne décourage en rien les acheteurs qui se bousculent au pied du Rocher, faisant progresser chaque année le volume total des transactions.

Pourquoi un tel engouement des ultra-riches pour Monaco ?

Tout d’abord à cause de ce que l’on appelle « l’exclusivité territoriale » de Monaco qui se décline par : Une extrême rareté du foncier : mis à part quelques projets comme l’extension en mer de l’Anse du Portier, les deux petits km² de la principauté ne permettent quasiment aucune expansion. Chaque parcelle de terrain est donc précieuse et ultra prisée... Une offre limitée, qui fait mécaniquement grimper les prix. Un accès limité à la résidence : il faut répondre à des critères très stricts pour être résident monégasque, ce qui renforce le caractère exclusif du territoire. Un marché fermé et hautement sélectif : sur les 38 000 habitants monégasques, 40 % sont millionnaires, ce qui confère au territoire la plus forte concentration de richesse au monde ! Y acquérir un bien, c’est entrer dans un cercle restreint, affichant un statut social élevé. Ajoutons à cela un cadre de vie idyllique, entre mer et montagne, avec un climat méditerranéen très apprécié, une fiscalité avantageuse, des investissements protégés (les biens y prennent de la valeur, même en période de crise) et un niveau de sécurité exceptionnel... On comprend immédiatement pourquoi les ultra-riches du monde entier rêvent de devenir résidents monégasques !

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

1 commentaire

  • 09:08

    C'est bizarre en effet .Le Tout est conjugué avce un PIB par habitant enorme (plus de 3 fois celui du francais) ..On peut aussi s'interroger sur le PIB par habitant de l'Irlande et du Luxembourg (autour de 3 fois celui du Francais)
    Cela ne choque personn . Ce sont surement de tres gros travailleurs et efficaces. Il ya surement beaucoup d'usines

