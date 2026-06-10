Immobilier : ces villes où les femmes investissent de plus en plus seules

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 10/06/2026 à 13:02

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Longtemps pensé à deux, l’achat immobilier séduit de plus en plus de femmes seules, portées par un besoin d’autonomie et de stabilité.

Acheter seule n’a plus tout à fait la même signification qu’hier. Longtemps associé à une étape de couple, l’achat immobilier devient aussi, pour de nombreuses femmes, un choix d’autonomie, de stabilité et de projection personnelle. Le phénomène reste encore freiné par des écarts de revenus persistants, mais il gagne en visibilité. Célibataires, mères seules, primo-accédantes ou investisseuses prudentes, elles avancent dans un marché exigeant, souvent avec des dossiers très préparés et une idée claire de ce qu’elles recherchent : un logement qui sécurise leur avenir autant qu’il leur ressemble.

Localisation, budget, qualité de vie : les critères décisifs

Cette évolution se lit d’abord dans les profils. Selon les données du courtier Pretto publiées en mars 2026, les femmes représentent désormais 30 % des emprunteurs, avec un âge moyen de 38 ans. 60 % d’entre elles sont célibataires et 37 % des femmes seules accédant à la propriété sont des mères monoparentales. La Centrale de Financement dressait déjà un portrait proche, avec des acheteuses solo âgées en moyenne de 41 ans et un projet très majoritairement tourné vers la résidence principale. L’investissement locatif reste plus minoritaire, mais il progresse dans les parcours de celles qui veulent se constituer un patrimoine sans attendre d’acheter à deux. La logique est rarement spéculative. Il s’agit plutôt de reprendre la main sur son logement, d’échapper à l’incertitude locative ou de préparer l’avenir de ses enfants.

Les grandes villes les plus recherchées ne sont pas toujours les plus accessibles, mais elles dessinent une tendance. D’après une étude SeLoger relayée par BFM Business, Bordeaux arrive en tête des grandes villes dont les annonces ont été les plus consultées par des femmes, devant Aix-en-Provence et Reims. Perpignan, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Amiens, Paris et Toulouse figurent aussi dans ce classement. Ces choix disent quelque chose d’assez précis : l’emplacement, l’environnement du bien, les transports, la sécurité du quartier et la qualité de vie pèsent lourd dans la décision. Une autre étude Logic-Immo et MySweet’Immo a d’ailleurs souligné que les femmes accordent davantage d’importance à l’environnement du logement et acceptent moins facilement de faire des concessions sur sa localisation.

Pour acheter seule, le prix au mètre carré devient toutefois décisif. Les villes moyennes ou les métropoles encore relativement abordables attirent donc davantage les profils mono-emprunteurs. Clermont-Ferrand, Caen, Metz, La Rochelle ou certains secteurs de Montpellier peuvent offrir un compromis intéressant entre budget, bassin d’emploi et qualité de vie. Dans ces territoires, une femme seule peut plus facilement viser un appartement, parfois un trois pièces, sans déséquilibrer son taux d’endettement. Le mouvement ne traduit pas seulement une envie d’investir, mais aussi une adaptation très concrète aux réalités du crédit.

Le financement, principal défi des acheteuses solo

Le principal obstacle reste financier. Les écarts de salaires entre femmes et hommes continuent de limiter la capacité d’emprunt, surtout lorsqu’un seul revenu porte le projet. Pour compenser, les acheteuses préparent souvent leur dossier avec une grande prudence : apport personnel plus élevé, mensualité contenue, attention forte au reste à vivre, choix de surfaces raisonnables. Cette discipline peut rassurer les banques, mais elle dit aussi la difficulté d’accéder au marché dans les mêmes conditions que les hommes. À budget équivalent, deux mètres carrés de moins peuvent suffire à changer de quartier ou de type de bien.

Dans ce contexte, le financement devient une étape stratégique. BoursoBank propose un crédit immobilier 100 % en ligne , avec réponse de principe immédiate, sans frais de dossier, à partir de 100 000 euros et sur une durée allant de 7 à 25 ans. La banque indique accompagner l’achat d’une résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un investissement locatif à usage d’habitation. Un conseiller dédié peut suivre le dossier, tandis que l’assurance emprunteur reste un point clé pour sécuriser le prêt. BoursoBank met aussi en avant une renégociation gratuite et 100 % en ligne de ses nouveaux crédits immobiliers lorsque les conditions sont réunies.

Des outils pour sécuriser son achat sur la durée

La performance énergétique peut également entrer dans l’équation. Pour un bien classé A ou B au DPE, BoursoBank propose une remise de 0,10 % sur le taux du crédit, dans le cadre de son offre écoresponsable. Ce type d’avantage peut compter pour des acheteuses qui cherchent à maîtriser leurs charges sur la durée. Autre outil utile, le service Mon Immobilier permet de suivre l’estimation d’un bien, son évolution sur le marché, les plus-values ou moins-values potentielles et le remboursement des emprunts associés. Pour celles qui construisent seules leur patrimoine, cette visibilité compte presque autant que le financement lui-même.

Les villes où les femmes investissent seules sont souvent celles où l’équilibre paraît encore possible : prix cohérents, emploi accessible, cadre de vie solide, logement adapté. Le phénomène ne gomme pas les inégalités, mais il raconte une transformation du marché. Les femmes n’attendent plus forcément un couple, un héritage ou un contexte idéal pour acheter. Elles avancent parfois avec prudence, souvent avec méthode, et choisissent des villes capables de soutenir leur projet. Dans un immobilier longtemps pensé autour du ménage à deux, cette progression des acheteuses solo impose peu à peu un autre récit : celui d’une propriété choisie comme un levier d’indépendance.