information fournie par Boursorama avec LabSense • 23/06/2026 à 08:30

Immeuble de rapport : acheter un immeuble entier seul, bonne ou mauvaise idée ? / iStock.com - zamrznutitonovi

Un investissement locatif pensé pour maximiser les revenus

Un immeuble de rapport désigne un bâtiment détenu par un seul propriétaire et composé de plusieurs logements destinés à la location. L’objectif est de percevoir plusieurs loyers à partir d’un même bien immobilier afin de générer des revenus réguliers. Cette formule présente un avantage majeur car en louant plusieurs appartements plutôt qu’un seul logement, l’investisseur multiplie ses sources de revenus. Par ailleurs, les petites surfaces affichent souvent des loyers au mètre carré plus élevés, ce qui peut améliorer la rentabilité globale de l’opération. Enfin, l’achat d’un immeuble entier revient généralement moins cher au mètre carré que l’acquisition de plusieurs logements vendus séparément.

Une gestion centralisée qui simplifie le quotidien

L’un des principaux atouts de l’immeuble de rapport réside dans sa gestion. Tous les logements étant regroupés au même endroit, les visites, les travaux et le suivi des locataires sont facilités. L’investisseur n’a qu’un seul bien à administrer, même s’il comporte plusieurs lots. Cette centralisation permet également de réaliser certaines économies. Par ailleurs, l’absence de copropriété évite notamment les charges de syndic et réduit les dépenses récurrentes. Les travaux peuvent être mutualisés, ce qui favorise les économies d’échelle lors des rénovations ou de l’entretien du bâtiment. L’acquisition elle-même est plus simple à gérer puisqu’elle nécessite un seul financement, un seul acte notarié et un seul processus d’achat.

Une rentabilité attractive, mais un engagement financier important

Si l’immeuble de rapport est souvent associé à une meilleure rentabilité nette, il exige aussi une capacité d’investissement plus élevée. En effet, acheter un bâtiment entier représente un montant d’acquisition conséquent et nécessite généralement un apport solide ou une capacité d’emprunt importante. L’investisseur doit également anticiper sa responsabilité sur l’ensemble de l’immeuble. Contrairement à un copropriétaire, il assume seul les dépenses liées à la toiture, à la structure du bâtiment ou aux parties communes. Une mauvaise surprise technique peut rapidement alourdir la facture. Avant de signer, une analyse approfondie de l’état du bien reste donc indispensable.

Le risque locatif est-il concentré ou réparti ?

L’achat d’un immeuble de rapport permet de répartir le risque d’impayé entre plusieurs locataires. Si un appartement est vacant ou qu’un locataire rencontre des difficultés de paiement, les autres loyers continuent de générer des revenus. Cependant, le risque géographique reste concentré. Tous les logements dépendent du même secteur. Si le quartier perd en attractivité ou si le marché locatif local se dégrade, l’ensemble de l’investissement peut être affecté. À l’inverse, acheter plusieurs appartements dans différentes villes ou différents quartiers permet de diversifier davantage son patrimoine et de limiter l’impact d’un ralentissement localisé.

Acheter un immeuble entier seul : pour quel profil d’investisseur ?

L’achat d’un immeuble de rapport convient surtout aux investisseurs capables de mobiliser un budget important et souhaitant optimiser la gestion de leur patrimoine locatif. Cette stratégie séduit par son potentiel de rendement, ses économies de charges et sa gestion centralisée. En revanche, elle implique une forte concentration du capital sur un seul actif immobilier et une responsabilité totale sur le bâtiment. Pour les investisseurs recherchant davantage de souplesse ou souhaitant construire progressivement leur patrimoine, l’acquisition de plusieurs appartements séparés peut représenter une alternative plus adaptée.