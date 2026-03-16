Faut-il investir dans l’immobilier de montagne en 2026 ?

information fournie par Café de la Bourse • 16/03/2026 à 17:06

immobilier neige (Crédits: Adobe Stock)

L'immobilier de montagne attire de plus en plus d'investisseurs. Ainsi, ces dernières années, les grandes stations françaises comme Courchevel, Chamonix, Val d'Isère, Megève ou Méribel ont enregistré des hausses de prix particulièrement marquées. Dans certains cas, les valorisations atteignent même des niveaux comparables ou supérieurs à ceux des quartiers les plus recherchés des grandes capitales européennes.

En 2026, acquérir un logement dans les stations de ski ne relève plus uniquement du coup de cœur ou de la résidence secondaire. Il s'agit d'un choix patrimonial structuré, qui suppose une analyse des dynamiques de marché, des perspectives de croissance et des risques spécifiques à ce segment très particulier de l'immobilier.

Qu'entend-on par l'immobilier de montagne au juste ?

L'immobilier de montagne regroupe les biens résidentiels situés en station de ski ou dans des villages d'altitude. Ces logements peuvent être utilisés comme résidence secondaire et/ou exploités en location saisonnière. Ce segment couvre une gamme extrêmement large de logements.

Toutefois, l'attractivité du marché se concentre de plus en plus sur le haut de gamme et le luxe. Les biens les plus recherchés se distinguent par un emplacement stratégique, souvent au pied des pistes ou à proximité immédiate des remontées mécaniques, des vues dégagées sur les massifs, de grandes surfaces et des prestations de services premium.

Quels sont les avantages d'investir dans l'immobilier de montagne en 2026 ?

Le premier atout réside dans la solidité de la demande locative saisonnière. Si l'hiver demeure la période principale, l'été prend de plus en plus d'importance. Les stations développent des offres orientées vers la randonnée, le VTT, les événements culturels ou sportifs, ce qui contribue à allonger la saison et à réduire la dépendance exclusive à l'enneigement, ainsi qu'à renforcer la stabilité des revenus.

Les stations françaises les plus réputées bénéficient aussi d'une image internationale forte. Cette notoriété attire une clientèle étrangère aisée, souvent à la recherche d'actifs sécurisés et d'un cadre de vie premium. Cette demande soutient à la fois le marché locatif et les prix à long terme.

L'évolution des prix historique constitue un argument supplémentaire. Selon des données publiées par Athena Advisers, les prix au mètre carré à Val d'Isère ont progressé de plus de 150 % depuis le début des années 2000, avec une croissance annuelle moyenne supérieure à 7 %. À Megève, la hausse dépasse 100 % sur la même période.

Cette dynamique s'explique en grande partie par la rareté de l'offre. La topographie, les zones protégées et les contraintes environnementales limitent fortement les nouvelles constructions. Les objectifs de zéro artificialisation nette renforcent encore cette pression sur le foncier, ce qui soutient structurellement les prix.

Les rendements locatifs bruts peuvent également se révéler attractifs en haute saison. L'essor des sociétés de gestion spécialisées, proposant des services intégrés allant de la commercialisation à la conciergerie, facilite l'exploitation pour les propriétaires et contribue à optimiser les taux d'occupation.

Enfin, l'immobilier de montagne, en particulier sur le segment premium, est souvent perçu comme une valeur refuge. Il s'agit d'un actif physique peu corrélé aux marchés financiers classiques qui joue un rôle de diversification au sein d'un patrimoine global.

Quels sont les risques d'investir dans l'immobilier de montagne en 2026 ?

Le premier frein est le niveau d'investissement initial qui restreint le nombre d'acheteurs potentiels et peut peser sur la liquidité en cas de revente. Contrairement à des actifs financiers négociables en continu, un chalet en station peut nécessiter plus de temps pour trouver preneur. En cas de retournement du marché ou de besoin urgent de liquidités, le vendeur peut être contraint d'accepter une décote.

La saisonnalité est un autre enjeu. Les revenus locatifs sont souvent concentrés sur quelques semaines ou mois clés, ce qui nécessite une gestion de trésorerie rigoureuse, car les charges fixes courent toute l'année.

Les risques naturels et climatiques doivent également être pris en compte. Avalanches, glissements de terrain ou incertitudes liées à l'évolution de l'enneigement pèsent particulièrement sur les stations de moyenne altitude. Les données récentes de la FNAIM montrent que les biens situés au-delà de 1 500 mètres ont enregistré des hausses de prix 1,5 fois plus rapides que ceux des stations plus basses, preuve que la garantie d'enneigement est devenue un critère déterminant.

Enfin, les contraintes réglementaires s'intensifient. Certaines communes ont restreint le développement des résidences secondaires, tandis que les normes énergétiques et environnementales alourdissent les coûts de construction ou de rénovation.

Faut-il investir dans l'immobilier de montagne en 2026 ?

L'investissement en montagne peut se justifier en 2026, mais il ne s'adresse pas à tous les profils d'investisseurs. Il convient plutôt à ceux disposant d'un patrimoine déjà diversifié et capables d'immobiliser des capitaux importants sur le long terme.

La sélection de la station est déterminante. Les destinations solidement établies, dotées de domaines skiables étendus et d'investissements continus dans les infrastructures, offrent une meilleure résilience. Les logements premium, bien situés et présentant des prestations de qualité, profitent généralement d'une demande soutenue et offrent une meilleure valeur.

Enfin, l'horizon d'investissement doit être long, au moins dix ans, pour absorber les frais d'acquisition et bénéficier pleinement de la dynamique de hausse des prix de l'immobilier en montagne.