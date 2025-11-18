En s’installant dans leur nouvelle maison, ils constatent qu’elle est envahie par les termites

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/11/2025 à 12:48

La maison a pourtant été vendue avec un diagnostic qui indiquait une absence de nuisibles. Illustration. (RoyBuri / Pixabay)

Un couple et ses enfants se sont installés le 7 octobre 2025 dans leur nouvelle maison située à Labastide-de-Lévis (Tarn). Mais dès les premières minutes dans le domicile, la famille a vu son projet de vie se transformer en cauchemar. Comme le rapporte La Dépêche du Midi , une inspection rapide des lieux a révélé une colonie de termites.

Un diagnostic mensonger ?

Alors que les habitants se projetaient sur les aménagements à mettre en place, l’homme a constaté, en posant simplement la main sur l’encadrement en bois de la salle de bains, un amas d’insectes sous la peinture. « Aujourd’hui, j’en suis encore sidérée. Ça grouillait » , a déclaré sa conjointe. En élargissant ses vérifications au garage et aux arbres du jardin, le couple a découvert une véritable infestation, qu’elle a fait constater par un huissier.

Toute la structure de la maison étant en bois, la présence des termites fait courir un risque évident. « Mon mari n’en dort pas la nuit » , a ajouté l’habitante. Pourtant, cette dernière l’assure : la maison a été achetée « sans termites » . Le diagnostic, obligatoire dans le Tarn et réalisé par une véritable entreprise, mentionnait en effet l’absence de nuisibles. De quoi inquiéter le couple, craignant que d’autres analyses soient fausses, comme celle du DPE, et que des anomalies n’aient pas été détectées.

Une intervention prévue

Face à cette situation, un échange tendu a eu lieu avec la société chargée du diagnostic. « Ils m’ont proposé au départ de payer le traitement pendant deux ans si je signais un papier pour m’engager à ne pas les poursuivre » , a expliqué la Tarnaise. Après négociations, l’offre est passée à cinq ans, mais a été jugée insuffisante par la propriétaire. « Ce que je veux, c’est une expertise » , a-t-elle insisté. Une salariée de la société a bien reconnu une « erreur » lors du diagnostic, tout en affirmant que le « dossier est en sa faveur » .

Une première intervention financée par l’entreprise doit avoir lieu d’ici la fin du mois. Du côté des anciens propriétaires, le discours est tout autre : ils assurent ne jamais avoir eu connaissance du problème et se disent prêts à épauler la famille, notamment pour les frais d’huissier.