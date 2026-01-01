information fournie par Boursorama avec LabSense • 01/01/2026 à 08:30

Acheteurs : comment le certificat de faisabilité peut faire la différence sur un marché tendu ? / iStock.com - simpson33

Qu'est-ce qu'un certificat de faisabilité ?

Sur un marché immobilier très concurrentiel, les vendeurs sont en position de force. Depuis le durcissement de l'accès au crédit immobilier, marqué par la hausse des taux d'intérêt, la baisse du pouvoir d'achat et des critères bancaires plus rigides, la position des acheteurs potentiels est devenue aléatoire depuis plusieurs années. Comment se démarquer dans ce contexte particulièrement tendu ? Un simple document peut permettre à un acheteur de se différencier des autres candidats à l'achat : le certificat de faisabilité du financement immobilier (ou attestation de financement). Il permet, dès les premières étapes, d'afficher la crédibilité de sa situation financière et de prouver sa solvabilité. Cette attestation, désormais exigée par certaines agences immobilières (notamment en zones tendues), peut faire la différence en cas d'offres concurrentes au même prix. Le certificat de faisabilité n'a pas de valeur juridique contraignante et ne doit pas être confondu avec l'offre de prêt, document officiel engageant la banque à prêter à l'acheteur une somme déterminée. Il ne s'agit que d'une validation de la capacité de financement de l'acquéreur, qui peut accélérer et faciliter le processus de vente.

Une garantie pour l'acheteur et le vendeur

L'objectif du certificat de faisabilité est d'attester, sur la base des éléments fournis par l'acquéreur, que le projet de celui-ci est réaliste au regard de sa situation financière. Pour l'obtenir, il suffit de prendre rendez-vous avec un courtier en prêt immobilier, qui étudiera les différents documents fournis (justificatifs de revenus, relevés de comptes bancaires récents, dettes et crédits en cours, montant de l'apport personnel). Au vu de tous ces éléments, il statuera sur le financement possible de l'acheteur dans les conditions du marché. Si le dossier est recevable, il délivrera le précieux sésame sous forme d'une attestation signée et datée. Le document devra préciser le montant maximum du bien que l'acheteur est en capacité de financer, le montant maximum du prêt que les banques accepteront de lui accorder, ainsi que des renseignements divers (identification du courtier et du client, date d'émission…). Une attestation de financement peut également être délivrée par un établissement bancaire après une analyse approfondie du dossier. Le certificat de faisabilité doit être présenté par l'acquéreur potentiel lors du dépôt d'une offre d'achat ou lors de la visite d'un bien en cas de coup de cœur. Il est donc important de se le procurer au début du processus d'achat, avant même de commencer les visites. Les atouts du certificat de faisabilité sont multiples. En rassurant le vendeur sur la capacité d'emprunt de l'acheteur, il permet de renforcer la crédibilité de celui-ci, d'accélérer la transaction (délais de signature réduits) et de limiter le risque de refus du financement. Le candidat à l'achat peut, quant à lui, gagner du temps en s'évitant des visites inutiles si son budget n'est pas adapté, se montrer réactif en cas de coup de cœur et être en position de force pour négocier… et obtenir le cas échéant une réduction du prix de vente.