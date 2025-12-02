Elle verse 5 000 euros à un inconnu pour agresser le squatteur de sa maison, une propriétaire condamnée

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/12/2025 à 10:54

Une propriétaire française a été condamnée à du sursis pour avoir commandité l'agression de l'homme qui squattait sa maison. (illustration) (AJEL / Pixabay)

Elle était jugée pour avoir tenté de chasser par la force l'homme qui squattait sa maison, à Andernos (Gironde). Une propriétaire âgée de 55 ans a comparu devant le tribunal de Bordeaux vendredi 28 novembre, rapporte Ici Gironde . Les faits remontent au 28 septembre dernier. Deux hommes avaient alors agressé l'occupant de l'habitation qui avait porté plainte.

5 000 euros pour une expédition punitive

L'enquête des gendarmes a permis d'établir que la quinquagénaire avait versé 5 000 euros à un homme pour régler la situation. Ce dernier l'avait contactée sur Facebook, où elle partageait son impuissance et sa colère avec les internautes. La prévenue, qui prévoyait de vendre cette maison reçue en héritage pour payer les frais de succession, avait accepté la proposition. « J'étais complètement désemparée. (...) J'étais à bout, avec les impôts, j'ai dit oui » , a-t-elle confié lors de l'audience, selon des propos rapportés par la radio locale.

Elle a finalement été condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Les deux hommes de main qui ont reçu 200 euros chacun pour chasser le squatteur, ont de leur côté écopé de 10 et 12 mois de prison avec sursis. Les trois prévenus devront aussi verser 1 200 euros de dommages et intérêts à la victime. L'homme qui a organisé l'expédition punitive pour 5 000 euros n'a pas été retrouvé. L'enquête se poursuit.