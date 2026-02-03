 Aller au contenu principal
DPE et prix de vente : combien pouvez-vous gagner grâce à un bon diagnostic de performance énergétique ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/02/2026 à 15:54

Le DPE, un élément crucial lors de la vente d'un bien immobilier. (illustration) (Etadly / Pixabay)

Le DPE a désormais un impact prépondérant dans le prix de vente d'un bien immobilier. Un appartement noté A se vend par exemple 16 % plus cher qu'un autre similaire classé D.

Le diagnostic de performance énergétique est aujourd'hui un critère majeur pour les acheteurs d'un bien immobilier et un enjeu financier crucial pour les vendeurs. Selon une étude des Notaires de France basée sur des ventes réalisées en 2024 et relayée par la plateforme spécialisée PAP.fr , les appartements notés A au DPE se vendent en moyenne 16 % plus cher que ceux classés D. Pour les maisons, le fossé est même un peu plus grand avec un bonus de 17 % pour les biens notés A.

Une décote qui peut atteindre 25 % dans certaines régions

En descendant encore plus bas dans la notation, le fossé devient un véritable gouffre. Un appartement classé G se vendait 12 % moins cher qu’un logement noté D en 2024. La décote varie fortement d'un territoire à un autre, notamment en fonction de la tension sur le marché de l'immobilier. Plus la pénurie de logements est importante, mois l'impact du DPE est fort. Ainsi, c'est à Paris que la décote est la plus faible, de l'ordre de 10 %. En revanche, en Bourgogne-Franche-Comté, elle grimpe à 25 % en moyenne.

La tendance, qui ne cesse de se renforcer depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine en raison de la flambée des prix de l'énergie, devrait se confirmer dans les années à venir. De nouvelles réglementations entrent en effet en application. Les logements les moins bien notés vont peu à peu être interdits à la location. C'est déjà le cas pour ceux classés G.

DPE
