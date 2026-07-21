Diagnostic de performance énergétique : vers une nouvelle lettre pour enfin tenir compte du confort d'été

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/07/2026 à 16:03

Le DPE ne tient pas suffisamment compte du confort d'été aujourd'hui. (illustration) (Etadly / Pixabay)

L’été 2026, marqué par des températures rarement égalées, aura eu une vertu : mettre en lumière les carences des logements français pour lutter contre les fortes chaleurs. La moitié du parc immobilier français serait "insuffisamment" protégée face aux canicules, d'après le diagnostic de confort d'été du DPE.

Les limites de la notation actuelle

Bien que peu connu, cet indicateur prend la forme d’un smiley, souriant, neutre ou mécontent, rappelle BFMTV . Il repose sur cinq critères : la présence de protections solaires aux fenêtres et de brasseurs d’air, le caractère traversant du logement, l’isolation de la toiture et l’inertie thermique des matériaux. Problème : cette évaluation n’entre pas dans la note finale du DPE, comprise entre A et G.

Autre biais, comme l’explique Audrey Zermati, porte-parole d’Effy, société spécialisée dans la rénovation énergétique : l’installation d’une climatisation, pourtant susceptible d’améliorer le confort des occupants, aurait tendance à faire baisser la note globale du logement en raison de sa consommation d’énergie.

Vers une nouvelle lettre pour le confort d’été ?

Interpellé lors d’une séance de questions au gouvernement, le ministre de la ville et du logement, Vincent Jeanbrun, a estimé que le DPE devait être « réécrit » , « pour faire en sorte qu'il y ait une autre lettre, une autre indication sur le confort d'été » . Il a assuré travailler actuellement sur cette évolution. « j'espère que dans quelques semaines, quelques mois, nous aurons un DPE confort d'été qui permettra d'éclairer tous nos concitoyens pour savoir si ce qui est performant pour l'hiver l'est également pour l'été » , a-t-il encore déclaré.

Parmi les autres mesures envisagées, l’exécutif souhaite abaisser le coefficient d’énergie primaire de l’électricité afin de réduire son poids dans le calcul du DPE. Certains logements chauffés à l’électricité pourraient ainsi gagner automatiquement une classe énergétique, sans réaliser de travaux.