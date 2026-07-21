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« 100 % de chance que ce soit accepté » : les critères pour obtenir un crédit immobilier facilement

information fournie par Boursorama avec Newsgene 21/07/2026 à 15:47

Avoir des revenus stables sur plusieurs années est un atout majeur dans un dossier de demande crédit. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Avoir des revenus stables sur plusieurs années est un atout majeur dans un dossier de demande crédit. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un CDI ou de hauts revenus pour décrocher un crédit immobilier. Les banques cherchent avant tout des revenus stables, une activité porteuse et un candidat fiable capable d'épargner régulièrement.

Comment les banques sélectionnent-elles les demandeurs d'un crédit immobilier ? Contrairement à ce que l’on peut parfois penser, tout ne se limite pas à une question de revenus, explique Pierre Chapon, cofondateur du courtier en ligne Pretto cité par Capital .

Des revenus stables

Le point le plus important pour les banques est d’avoir des revenus stables ou en progression sur plusieurs années. C’est cet élément qui serait davantage scruté, plus que le niveau de revenu ou le statut professionnel. Il ne faut donc pas forcément un CDI pour obtenir un crédit.

Les profils non-salariés ne sont donc pas exclus, surtout s'ils travaillent dans un secteur « rassurant ». « Une assistante maternelle bookée en permanence, avec un historique très bon et une moyenne mensuelle qui ne bouge pas trop, la banque se dit qu'elle trouvera toujours du travail dans ce domaine » , a souligné Pierre Chapon.

Une bonne gestion financière

Les banques s’intéressent aussi à la gestion financière du candidat. Sont privilégiés ceux qui ne sont jamais à découvert et qui réussissent à mettre la même somme de côté tous les mois.

Enfin, la mensualité ne doit pas dépasser 35 % d’endettement, sauf cas exceptionnel d’un reste à vivre très important. « Un salaire de 2 000 euros nets, qui met 200 euros de côté chaque mois et demande un crédit avec des mensualités de 700 euros : c'est 100 % de chance que ce soit accepté » , résume Pierre Chapon.

© Boursorama avec Newsgene
1 commentaire
  • 16:53

    "Un salaire de 2 000 euros nets, qui met 200 euros de côté chaque mois et demande un crédit avec des mensualités de 700 euros : c'est 100 % de chance que ce soit accepté " soit environ 150k€ de crédit sur 20 ans. Euh ? on a quoi avec ça ? même pas un studio dans le XXème.
    Et pour pouvoir mettre 200 € de côté avec un salaire de 2000, il faut un abonnement téléphonique de base à 10 €, ne pas avoir ni voiture ni Netflix et encore moins d'enfants.

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