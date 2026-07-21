« 100 % de chance que ce soit accepté » : les critères pour obtenir un crédit immobilier facilement

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/07/2026 à 15:47

Avoir des revenus stables sur plusieurs années est un atout majeur dans un dossier de demande crédit. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Comment les banques sélectionnent-elles les demandeurs d'un crédit immobilier ? Contrairement à ce que l’on peut parfois penser, tout ne se limite pas à une question de revenus, explique Pierre Chapon, cofondateur du courtier en ligne Pretto cité par Capital .

Des revenus stables

Le point le plus important pour les banques est d’avoir des revenus stables ou en progression sur plusieurs années. C’est cet élément qui serait davantage scruté, plus que le niveau de revenu ou le statut professionnel. Il ne faut donc pas forcément un CDI pour obtenir un crédit.

Les profils non-salariés ne sont donc pas exclus, surtout s'ils travaillent dans un secteur « rassurant ». « Une assistante maternelle bookée en permanence, avec un historique très bon et une moyenne mensuelle qui ne bouge pas trop, la banque se dit qu'elle trouvera toujours du travail dans ce domaine » , a souligné Pierre Chapon.

Une bonne gestion financière

Les banques s’intéressent aussi à la gestion financière du candidat. Sont privilégiés ceux qui ne sont jamais à découvert et qui réussissent à mettre la même somme de côté tous les mois.

Enfin, la mensualité ne doit pas dépasser 35 % d’endettement, sauf cas exceptionnel d’un reste à vivre très important. « Un salaire de 2 000 euros nets, qui met 200 euros de côté chaque mois et demande un crédit avec des mensualités de 700 euros : c'est 100 % de chance que ce soit accepté » , résume Pierre Chapon.