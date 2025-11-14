Depuis la fin du dispositif Pinel, les investissements locatifs dans le neuf ont plongé de près de 50%

Une opération immobilière sur cinq a été retirée du marché au troisième trimestre 2025. (illustration) (Dimitrisvetsikas1969 / Pixabay )

Les investisseurs locatifs sont-ils en train de déserter la France ? Selon le dernier point trimestriel de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), publié jeudi 13 novembre 2025, les ventes de logements neufs à des particuliers dans un but d'investissement locatif ont plongé de 55 % par rapport à la même période en 2024. Une situation qui inquiète, car elle impacte directement les promoteurs immobiliers, rapporte Capital .

Les promoteurs immobiliers dans l'impasse

Les ventes à but d'investissement locatif n'ont représenté au troisième trimestre que 20 % des ventes immobilières aux particuliers, contre 50 % l'année précédente. En parallèle, les ventes à de futurs propriétaires occupants, sans but locatif, ont augmenté de 9 %. « Nous serons à moins de 10 000 ventes aux investisseurs locatifs sur l’ensemble de l’année, contre 60 000 habituellement, analyse le délégué général de la FPI. C’est dramatique. »

En conséquence, les opérations de promotion immobilière ont baissé sur le trimestre. En effet, les investisseurs locatifs sont les premiers à s'intéresser à un programme immobilier, ce qui permet aux promoteurs de convaincre plus facilement les banques de la viabilité du projet. Avec la baisse des ventes, une opération immobilière sur cinq a été retirée du marché au troisième trimestre 2025, soit 20 % des projets contre 3 à 4 % auparavant.

La fin du Pinel a plombé le marché

Pour la FPI, c'est la suppression de l'avantage fiscal Pinel pour les investisseurs locatifs au 1er janvier 2025 qui a provoqué cette baisse spectaculaire. C'est la première fois en 40 ans qu'un tel dispositif est supprimé sans être remplacé par un autre. Avec une TVA à 20 % sur la vente de logements neufs, les investisseurs sont désormais plus frileux face aux opportunités immobilières.

Les promoteurs placent désormais leurs espoirs dans la création d'un statut fiscal dédié aux bailleurs privés. Cette mesure, discutée depuis des années, a été intégrée au projet de loi de finances (PLF) 2026.