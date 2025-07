Dans ces communes françaises, il est interdit de construire de nouvelles piscines privées

Certaines communes françaises interdisent de construire de nouvelles piscines. (illustration) (Pexels / Pixabay)

La France compte 3,6 millions de piscines privées, ce qui la place sur la troisième marche du podium mondial en termes de concentration de bassins. Mais, dans un contexte de réchauffement climatique, des communes commencent à prendre des mesures. Certaines imposent des restrictions concernant le remplissage des piscines, d’autres vont jusqu'à interdire leur construction. C’est notamment le cas dans le Var où neuf communes ont fait ce choix, indique TF1 dans un reportage diffusé dans le journal de 20 h.

La piscine, un « petit luxe en plus » dont on peut se passer

À Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron et Tourrettes, tous les permis de construire pour des piscines privées sont gelés jusqu’en 2028. En cause : les problèmes récurrents d’approvisionnement en eau dans la région.

Difficile de prévoir ce que réservera l’été. « Ça peut chuter rapidement. On ne sait pas quand exactement, mais on s’attend à une nouvelle pénurie d’eau, encore plus grave. Car, chaque fois, le manque est plus probant. Et la piscine, ce n’est pas quelque chose de première nécessité. C’est un petit luxe en plus » , explique René Ugo, maire (SE) de Seillans. Une piscine moyenne consomme entre 50 et 60 m³ d’eau par an, rappelle TF1 Info , soit davantage que la consommation liée aux douches pour un foyer moyen.

Couvrir les piscines pour économiser l'eau

Les piscinistes proposent donc de plus en plus de couvrir les bassins pour faire des économies d'eau. L'eau pourrait ainsi rester quatre à cinq ans sans être changée grâce aux traitements adaptés, assure un professionnel interrogé par TF1.

D’autres départements agissent face au manque d'eau. Dans les Pyrénées-Orientales, des arrêtés préfectoraux interdisent le remplissage des piscines. La commune d’Elne interdit également leur construction. Dans le Gard et l’Hérault, il est interdit d’utiliser de l’eau potable pour remplir sa piscine cet été. Et l’interdiction de construire ne se limite pas au sud de la France : les 42 communes de Rennes Métropole ont aussi banni les piscines privées excédant 25 m³.