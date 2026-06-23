Cristal Rente acquiert un actif Grand Frais à Beauvais : rendement, stratégie et points de vigilance

information fournie par Primaliance • 23/06/2026 à 11:31

La SCPI Cristal Rente, gérée par Inter Gestion REIM, a finalisé en janvier 2026 l'acquisition d'un ensemble commercial de 2 706 m² à Beauvais (Oise), principalement occupé par l'enseigne Grand Frais. Réalisée à un taux acte en main (AEM) de 7,78%, cette opération illustre la stratégie de la SCPI centrée sur les commerces du quotidien, une approche qui présente des atouts, mais aussi des risques que tout investisseur doit prendre en compte.

Une acquisition centrée sur le commerce alimentaire de proximité

La SCPI Cristal Rente, également connue sous le nom de « SCPI des Grandes Enseignes », poursuit le déploiement de son patrimoine en direction des actifs commerciaux ancrés dans des zones de chalandise établies. L'opération annoncée en mars 2026 porte sur un site de 2 706 m² localisé dans la principale zone commerciale de Beauvais, à l'entrée de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de Ther.

Le montant de l'acquisition s'élève à 5,4 millions d'euros acte en main. Le taux AEM de 7,78% correspond au rendement de l'opération tous frais inclus, tel que calculé au moment de l'achat. Il s’agit du ratio entre les loyers espérés sur l’actif et son prix d’acquisition tous frais inclus. Ce taux ne constitue pas une garantie de rendement futur pour les associés de la SCPI.

L'ensemble des baux commerciaux du site a été renouvelé en 2024, ce qui confère une certaine visibilité sur la durée résiduelle des engagements locatifs, sans garantie toutefois. Cette donnée est à mettre en regard avec les conditions de renouvellement qui prévaudront à l'échéance suivante, lesquelles dépendront de l'évolution du marché immobilier commercial et du contexte économique à cette date.

Grand Frais, locataire principal : profil, données chiffrées et évolution capitalistique

Le site de Beauvais est principalement occupé par Grand Frais, enseigne spécialisée dans la distribution de produits frais et de saison, présente en France depuis plus de vingt ans. À l'échelle nationale, le réseau comptait 337 magasins à fin 2025, contre 130 il y a dix ans, et a dépassé 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin mars 2025.

Concernant le magasin de Beauvais spécifiquement, les données transmises par le broker White Stone font état d'un chiffre d'affaires de 14,3 millions d'euros en 2024, en hausse de 7,9 % par rapport à l'exercice précédent, avec une productivité au mètre carré supérieure à la moyenne du réseau. Ces indicateurs reflètent la performance du point de vente à un instant donné ; ils ne préjugent pas des résultats futurs, qui restent soumis à l'évolution de la consommation des ménages, à la concurrence locale et aux mutations du secteur alimentaire.

Un changement d'actionnaire à surveiller. En décembre 2025, Ardian a annoncé la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, opérateur principal de Grand Frais, au fonds d'investissement américain Apollo, pour une transaction estimée à environ 4 milliards d'euros. La finalisation de cette opération était attendue au cours du deuxième trimestre 2026. La direction opérationnelle de Prosol demeure en place et le modèle d'exploitation de l'enseigne n'est pas modifié à ce stade. Ce changement d'actionnaire n'affecte pas directement la relation locative, mais constitue un élément de contexte que les investisseurs ont intérêt à suivre dans la durée.

Il convient de noter que la qualité du locataire, aussi solide soit-elle à ce jour, ne saurait exclure un risque locatif : toute défaillance ou départ du preneur principal aurait un impact direct sur les revenus distribués par la SCPI.

Le positionnement géographique de Beauvais : atouts et limites

Préfecture de l'Oise, Beauvais est un pôle administratif et industriel de la région Hauts-de-France, dont l'économie s'appuie sur des secteurs tels que l'aéronautique, l'agroéquipement et la logistique. Le site bénéficie d'une localisation proche des principaux axes routiers, du centre-ville, de la gare et de l'aéroport, dans un triangle Paris-Amiens-Rouen.

Ces caractéristiques soutiennent la dynamique de fréquentation de la zone commerciale. Néanmoins, les marchés de villes moyennes présentent une liquidité généralement plus limitée que les grandes métropoles en cas de cession d'actif.

La valorisation du bien à terme dépendra de facteurs difficiles à anticiper : évolution de la zone de chalandise, densification concurrentielle, transformation des habitudes de consommation.

Cristal Rente : contexte et données patrimoniales

Avec cette acquisition, le patrimoine de Cristal Rente atteint 153 actifs, pour une surface totale de 411 508 m² et un taux d'occupation financier de 98,99 % au 31 mars 2026. La capitalisation de la SCPI s'établit à 683 millions d'euros à cette même date, pour 12 596 associés.

La stratégie de Cristal Rente repose sur une concentration sectorielle marquée vers le commerce alimentaire et les grandes enseignes du quotidien. Cette spécialisation peut constituer un facteur de résilience dans certaines configurations de marché, la consommation alimentaire étant relativement moins cyclique que d'autres segments.

Toutefois, une concentration sectorielle ou géographique excessive peut aussi amplifier l'exposition aux risques propres à ce segment en cas de retournement.

L'opération a été accompagnée par le broker White Stone, qui a transmis les données de performance locative utilisées dans ce communiqué.

Perspectives

Le taux AEM de 7,78 % est un indicateur calculé à la date de l'achat ; il ne préfigure pas le taux de distribution qui sera effectivement versé aux associés, lequel dépend de nombreux paramètres variables : taux d'occupation financier de l'ensemble du patrimoine, charges de gestion, fiscalité, vacance locative et évolution de la valeur des parts.

Investir dans des parts de SCPI implique notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. La durée minimale recommandée pour ce type de placement est de dix ans. Les revenus perçus sont soumis à la fiscalité applicable à la situation personnelle de chaque investisseur.

En synthèse

Indicateur

Valeur

Superficie

2 706 m²

Localisation

Beauvais (60), ZAC de Ther

Taux AEM

7,78 %

Prix d'acquisition

5,4 M € AEM

Date de finalisation

Janvier 2026

Locataire principal

Grand Frais

CA du point de vente (2024)

14,3 M€ (+7,9%/2023)

Nombre d'actifs de la SCPI (post-acquisition)

153

Avertissements

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier, et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les investissements réalisés par Cristal Rente au cours du trimestre ne préjugent pas de ses performances futures.

Le rendement à l'acquisition ne constitue pas un indicateur fiable des performances futures de Cristal Rente.

Le rendement à l’acquisition correspond au loyer annuel rapporté au prix d’acquisition de l'immeuble tous frais inclus (droits d’enregistrement et honoraires de commercialisation inclus).