Copropriétés : pourquoi des dizaines de milliers d'ascenseurs pourraient ne plus fonctionner en 2026

La fin des réseaux 2G et 3G menace le système de téléalarme de nombreux ascenseurs en France. (illustration) (heikografie / Pixabay )

Orange a annoncé il y a quelques semaines la future coupure de son réseau mobile 2G, un mouvement qui sera suivi par SFR et Bouygues d'ici la fin 2026. La 3G sera elle aussi progressivement abandonnée entre fin 2028 et fin 2029. L'extinction de ces réseaux mobiles menace le bon fonctionnement des ascenseurs dans le pays, car bon nombre de ces équipements en dépendent, alerte Capital .

En France, sur les 650 000 ascenseurs en service, plus d'un tiers (230 000) sont équipés de téléalarmes fonctionnant en 2G. En incluant la 3G, cela représente même la moitié du parc. « Cela fait plus d’un an que nous sensibilisons notre clientèle de copropriétés à la nécessité de remplacer les kits 2G des ascenseurs, mais elles accusent un fort retard » , prévient Jean-David Ceder, directeur commercial des services de l’ascensoriste Schindler.

Les copropriétés en retard

Si les téléalarmes ne sont pas remplacées dans les temps, les ascenseurs seront mis à l'arrêt obligatoirement. La loi impose en effet une téléalarme fonctionnelle, le fameux bouton jaune avec une cloche permettant d'appeler les secours en cas de blocage. Les copropriétés accuseraient un retard important en raison de « processus de décision très longs » alors que les bailleurs sociaux sont habitués aux interventions lourdes sur les ascenseurs et sont donc plus réactifs.

La solution consiste à remplacer les téléalarmes existantes par des kits compatibles 4G ou 5G. Cette opération ne prend qu'une demi-journée et ne représente pas une dépense folle à l'échelle d'une copropriété, précise Capital . Chez Schindler, le coût de cette intervention est compris entre « 700 et 800 euros à l’achat par ascenseur, une somme à laquelle il faut ajouter une trentaine d’euros par mois pour le contrat de services » , selon Jean-David Ceder.