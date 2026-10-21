information fournie par Boursorama avec LabSense • 21/10/2026 à 08:30

Copropriété : que doit prévoir le contrat de maintenance de l'ascenseur ? / iStock.com - Anastasija Vujic

Un cadre légal très strict

Depuis la loi du 2 juillet 2003, l’entretien des ascenseurs en copropriété doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit d’au moins un an, signé entre le syndic et un ascensoriste qualifié. Ce document encadre la durée, les pénalités, les modalités de résiliation et les obligations de sécurité. La réglementation impose aussi un rythme strict : neuf visites par an, soit une intervention toutes les six semaines. À chaque passage, le technicien vérifie le fonctionnement général, les serrures des portes palières et les dispositifs de sécurité, effectue un test de la téléalarme désormais renforcé depuis que les réseaux analogiques, 2G et 3G sont en cours d'extinction. Il lubrifie également les mécanismes et en ajuste les réglages. Certaines opérations, plus espacées, restent essentielles : examen semestriel des câbles, contrôle annuel des parachutes et nettoyage de la cuvette. À cela s’ajoute un contrôle technique quinquennal, mené par un organisme indépendant, qui évalue la conformité de l’appareil et les éventuelles modernisations à prévoir. Un contrat de maintenance complet doit également détailler le contenu des visites préventives : contrôle des organes de sécurité et d'alerte, inspection du tableau électrique, réglage des portes, lubrification des câbles. Il doit en outre encadrer les délais d’intervention - une heure 24h/24 en cas de personne bloquée, quelques heures pour une panne classique - ainsi que les modalités de dépannage 24/7. L’ascensoriste doit aussi remettre un rapport annuel d’activité. Enfin, la liste des pièces couvertes doit être clairement définie, car selon le type de contrat, basique, étendu ou tout‑inclus, certaines pièces majeures peuvent être incluses ou facturées en supplément.

Le bon contrat : un équilibre entre coûts, risques et tranquillité

Entre contrat minimal et formule tout‑inclus, l’écart de coût peut être considérable : de 800 à 4 000 € par an selon le niveau de couverture, l’âge de l’appareil et la fréquence des interventions. Ce choix n’est jamais neutre financièrement, car un contrat trop basique peut entraîner des dépenses imprévues en cas de panne majeure, tandis qu’un contrat étendu limite les aléas mais augmente les charges courantes. Les copropriétés doivent donc arbitrer entre maîtrise du budget et sécurité, en tenant compte du profil de l’ascenseur : au‑delà de 15 ans, un contrat renforcé est souvent plus rentable, car il réduit le risque de réparations lourdes et de factures imprévues. Le contrat doit également préciser les pénalités en cas de manquement et organiser la tenue du carnet d’entretien, véritable mémoire technique de l’appareil. Au final, un contrat bien rédigé n’est pas seulement une obligation légale : c’est un outil de prévention, de sécurité et de pilotage des charges. Un ascenseur correctement entretenu, c’est un immeuble plus sûr… et des copropriétaires nettement plus sereins.