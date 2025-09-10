 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Comment sont sélectionnés les actifs des SCPI ?
information fournie par Swiss Life AM FR 10/09/2025 à 10:37

SWISS LIFE AM

La sélection des immeubles constitue l'un des piliers de la performance d'une SCPI. Chaque acquisition doit faire l'objet d'une analyse rigoureuse, menée par l'équipe de gestion, afin de garantir la qualité, la pérennité et la rentabilité du patrimoine. L'objectif : construire un portefeuille équilibré, capable de générer des revenus potentiels réguliers tout en maîtrisant les risques. Pour cela, plusieurs critères essentiels sont systématiquement étudiés.

La localisation

Un bon emplacement reste la base de tout investissement immobilier. Les SCPI ciblent des zones dynamiques, bien desservies, avec une demande locative solide : grandes métropoles françaises et européennes, zones économiques attractives (quartiers d'affaires, zones commerciales, parcs d'activités) ou encore secteurs à fort potentiel de développement.

La surface des biens

La surface des actifs est un critère essentiel dans leur sélection. Elle doit être adaptée aux usages visés (bureaux, commerces, logements…) pour garantir une bonne occupation et une flexibilité d'aménagement. Une surface bien calibrée contribue à la rentabilité du bien et à sa valorisation sur le long terme.

La qualité du bâtiment

Les immeubles sélectionnés doivent répondre à des standards élevés : performance énergétique, accessibilité, modularité des espaces… Cela garantit une bonne attractivité auprès des locataires et limite les coûts d'entretien à long terme.

La solidité des locataires

Pour sécuriser les revenus, les SCPI privilégient des locataires solides, souvent des entreprises reconnues, engagés sur des baux longs. Cela permet de mutualiser le risque locatif.

La rentabilité potentielle

Avant chaque acquisition, une étude approfondie est menée pour évaluer le rendement attendu, en tenant compte du prix d'achat, des loyers attendus, des frais de gestion et du potentiel de valorisation de l'actif. L'objectif : trouver le bon équilibre entre performance et sécurité.

La diversification du portefeuille

Enfin, chaque bien est analysé en fonction de sa contribution à l'ensemble du portefeuille. La SCPI veille généralement à diversifier les risques, que ce soit en termes de typologie d'actifs, zones géographiques ou secteurs d'activités. Toutefois, certaines SCPI adoptent une approche thématique, en se concentrant volontairement sur un secteur ou une région spécifique.

En résumé, investir dans une SCPI, c'est placer son épargne dans un patrimoine immobilier diversifié, rigoureusement sélectionné et géré par des professionnels. Les actifs sont choisis selon des critères définis par l'équipe de gestion, avec pour objectif de générer des revenus potentiels réguliers sur le long terme, tout en maîtrisant les risques.
Chez Swiss Life Asset Managers France, cette exigence est au cœur de nos décisions, avec un objectif clair : proposer des solutions d'investissement performantes, accessibles et alignées avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Zoom sur Mistral Sélection : une SCPI diversifiée avec une stratégie d'investissement dite « opportuniste »

Notre SCPI Mistral Sélection incarne cette approche rigoureuse. Elle adopte une stratégie dite « opportuniste », qui consiste à saisir les meilleures opportunités du marché immobilier en France et en zone euro. Grâce à une diversification sectorielle et géographique maîtrisée et une sélection exigeante des actifs, Mistral Sélection offre aux investisseurs une solution clé en main, performante et alignée avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0% frais d'entrée.

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d’entrée et accessible à partir de 180 €.

DÉCOUVRIR L'OFFRE

Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.

