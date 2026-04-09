Batipart Europe et Sofidy s’associent pour l’acquisition de l’immeuble « Magnetik » aux portes de Paris

information fournie par Sofidy • 09/04/2026 à 17:07

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Batipart Europe et Sofidy annoncent, en joint-venture, l'acquisition de « Magnetik », un immeuble de bureaux de dernière génération d'environ 34 000 m², occupé à plus de 96% (1) et certifié BREEAM « Very Good », HQE et WiredScore. Idéalement situé aux portes de Paris, l'actif accueille les sièges sociaux d'entreprises de premier plan et combine visibilité exceptionnelle et desserte optimale.

Des acquisitions ciblées pour soutenir la performance

L'investissement est réalisé pour le compte des SCPI Sofidynamic et Immorente, de la SC Meilleurimmo ainsi que des fonds gérés par Batipart Europe. Il s'agit du premier partenariat entre Batipart Europe et Sofidy, qui démontre leur capacité à se positionner de manière contrariante sur des opportunités rares offertes par un marché parisien en bas de cycle. L'immeuble sera co-géré par les deux associés.

Bénéficiant d'une adresse parisienne, « Magnetik » jouxte le boulevard périphérique sud, en face de la Porte d'Orléans, à quelques minutes à pied des transports en commun. Il allie ainsi un emplacement stratégique le long d'un hub majeur Paris–Orly à une forte visibilité.

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Une gestion locative dynamique

L'immeuble accueille 8 sièges sociaux d'entreprises de premier plan tels que Chronopost, MSC Croisières, Jacquet & Brossard, B&B ou l'Institut Mines-Télécom. Avec un taux d'occupation de 96% au 30 mars 2026 (1), l'actif fait preuve, à date, d'une bonne attractivité et d'une stabilité locative procurant aux investisseurs des revenus récurrents et une visibilité financière solide.

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Perspectives

Rénové en 2018, « Magnetik » propose une mixité d'usages et de services de premier plan : une grande terrasse arborée de 5 725 m², une salle de sport, des espaces de coworking, des restaurants, un auditorium et 762 places de parking. L'ensemble des prestations contribue à renforcer l'attractivité de l'actif auprès des utilisateurs.

Certifié BREEAM « Very Good », HQE et WiredScore, l'immeuble allie performance environnementale et connectivité optimale. Dans le respect des standards d'investissement de Sofidy et de Batipart Europe, la stratégie consistera à consolider l'état locatif sur le long terme tout en améliorant la performance énergétique de l'actif afin d'en préserver l'attractivité et le niveau de certification ESG. Le financement en Green Loan, porté notamment par Aareal et CACIB, qui renouvellent ici leur engagement après un premier tour de table, témoigne de leur appréciation positive de la solidité locative, de la valorisation et du potentiel de l'immeuble (2).

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(1) Taux d'occupation communiqué à titre indicatif au 30 mars 2026 ; susceptible d'évoluer en fonction des mouvements locatifs.

(2) Les éléments relatifs au financement et aux ambitions de gestion ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Ils reflètent des objectifs fondés sur des hypothèses de marché et ne sauraient en aucun cas s'assimiler à une promesse de rendement ou de performance.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ces fonds ne bénéficient d'aucune garantie ou protection de capital et présentent notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative des fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information des SCPI concernées.