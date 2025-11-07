Au bout de combien de temps peut-on revendre un bien immobilier sans perdre d'argent ?

Il est conseillé de conserver un bien immobilier au moins cinq ans avant de le revendre. (illustration) (moerschy / Pixabay)

La vente d'un logement peu de temps après son acquisition est rarement une opération lucrative, rappelle Se Loger . Combien de temps faut-il donc attendre pour ne pas perdre d'argent ? Il est généralement conseillé de patienter au moins cinq ans. Voici pourquoi.

Dès l'achat d'un bien, il faut supporter des dépenses importantes qui doivent donc être compensées par la plus-value à la revente. Il y a les frais de notaire (7 à 8 % dans l'ancien et 2 à 3 % dans le neuf), ainsi que les éventuelles commissions d'agence (3 à 5 %). S'ajoutent les coûts liés à l'hypothèque ou au cautionnement, ainsi que les honoraires du courtier. Pour un bien de 250 000 euros, ces frais peuvent atteindre plus de 25 000 euros, calcule Se Loger . Il faudrait donc une valorisation du bien équivalente, difficile à obtenir en moins de cinq ans.

Assurer une plus-value d'au moins 10 %

Le vendeur devra aussi supporter des pénalités de remboursement anticipé du prêt immobilier. Même si elles sont limitées à 3 % du capital restant dû ou six mois d’intérêts, cela reste un coût. Le remboursement d'un prêt de 200 000 euros après seulement quatre ans peut générer plus de 2 600 euros d'indemnités, indique la plateforme spécialisée.

Il y a aussi des retenues fiscales. Si le bien n'est pas la résidence principale du propriétaire, une taxe sur la plus-value (composée d'impôt sur le revenu à 19 % et de prélèvements sociaux à 17,2 %) est appliquée sur le gain réalisé. Des abattements sont prévus, mais ils ne se déclenchent qu'au bout de la sixième année de détention.

Des avantages à restituer

Pour ceux qui ont acheté un logement neuf et ont bénéficié d'une TVA à 5,5 % au lieu de 20 %, ils se sont engagés à le conserver pendant dix ans. Si la revente a lieu avant, l'acquéreur doit reverser une fraction de l'avantage fiscal. Enfin, pour ceux qui auraient bénéficié de MaPrimeRénov’, une partie des subventions reçues pour des rénovations énergétiques doit être restituée en cas de revente avant trois pour le propriétaire occupant et avant six ans pour le propriétaire bailleur.