Assurance : jusqu'à 8% de hausse pour l'habitation en 2026, 5% pour l'automobile, selon une étude
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/09/2025 à 15:56

La tendance haussière devrait se poursuivre dans les prochaines années, alors que l'année 2025 a déjà été marquée par des hausses allant jusqu’à 10%.

Une rue inondée à Montignac. (illustration) ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Les primes d'assurance habitation vont fortement progresser en 2026, portées par la multiplication des sinistres, selon les données publiées mardi 22 septembre par le cabinet Addactis. Les assurance automobile seront aussi concernées.

La hausse se situera entre 7,5 et 8% pour les contrats d'assurance multirisques habitation (MRH), permettant aux assurés de protéger leurs logements contre les incendies, les dégâts des eaux et le vol. La fréquence et l'intensité accrue des épisodes climatiques ( orages, tempêtes, inondations...) explique en partie cette tendance, amenée à se poursuivre dans les prochaines années, selon cette étude du cabinet Addactis.

Le secteur du bâtiment "continue par ailleurs de subir la hausse des coûts de construction et de rénovation, alimentée par l'inflation des matériaux et un renforcement des normes réglementaire", ajoute cette source.

En automobile, l es cotisations seront amenées à augmenter de 5% à 5,5% en 2026 , selon la même source. Le réchauffement climatique joue là aussi un rôle d'accélérateur, avec "des épisodes de grêle qui ont été lourds de conséquences (...) notamment en mai et juin", a précisé lors d'une conférence de presse Romain Coulonval, un des responsables d'Addactis, entraînant des dommages sur les carrosseries et les pare-brises.

À cela s'ajoute la "sophistication des véhicules, le coût des batteries" et les compétences "plus spécifiques" nécessaires à la réparation des véhicules hybrides, toujours plus nombreux sur le marché, a complété son collègue Nadhir Baba Arbi.

Augmentations bien supérieures à l'inflation

Les Français paieront en moyenne 325 euros hors taxe par an en assurance habitation l'an prochain, selon le cabinet, et 563 euros hors taxe en assurance auto.

Le cabinet Facts & Figures a avancé vendredi des chiffres dans la même veine : entre 4 et 6% de hausse tarifaire en automobile et autour de 5% en habitation.

Le comparateur Assurland tablait lundi sur une hausse de 4 à 5% en automobile et de 6 à 7% en habitation.

Ces augmentations tarifaires sont bien supérieures à l'inflation , mesurée en France à 0,9% sur un an au mois d'août, selon le dernier pointage de l'Insee, et interrogent sur la capacité des assurés aux budgets contraints à les suivre dans le temps.

Elles sont cependant moins fortes que celles pratiquées cette année, jusqu'à 10%, notamment pour les contrats multirisques habitation. Les assureurs avaient répercuté l'augmentation du la surprime qui abonde chaque année le régime des catastrophes naturelles, permettant le partage entre le public et le privé du coût d'événements climatiques majeurs.

Environnement

    en passant avoir un choc en voiture ... avec une voiture thermique ou ellectrique ... ce n est pas du tout la meme chose qd le choc touche la batterie ... le changement de la batterie c est presque automatiquement la mise à la casse vu le cout de la piéce ... c est qd meme important à signaler ... sans parler que l on nous trompe sur les ventes des voitures electriques ... on gonfle les chiffres en esperant que les moutons vont suivre le mouvement

