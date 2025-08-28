Assurance habitation : 5 informations méconnues sur les sinistres déclarés

L’assurance habitation, essentielle pour les locataires et propriétaires, fait l’objet d’une analyse approfondie par France Assureurs sur les sinistres et leur impact. (© Andrey Popov - stock.adobe.com)

Quel est le sinistre le plus courant en matière d'assurance habitation ? Quel est celui qui coûte le plus cher aux assureurs ou, au contraire, qui leur rapporte le plus d'argent ? Tout ce qu'il faut savoir.

Par MoneyVox,

L'assurance habitation, bien que non-obligatoire pour les propriétaires de maisons individuelles, est un contrat particulièrement important lorsque l'on est locataire ou propriétaire d'un bien immobilier. Dans un récent rapport, France assureurs s'est spécifiquement intéressé à la question de la sinistralité. Fréquence des sinistres, coût pour les compagnies d'assurance, types de biens immobiliers les plus touchés… faites le tour de toutes les questions qui entourent les sinistres.

Le dégât des eaux, le sinistre le plus fréquent…

43,7% des sinistres : voici, en 2024, la proportion de sinistres liés à un dégât des eaux, sur un total de près de 2 millions d'événements déclarés. En comparaison avec l'année 2023, ce type de sinistre est en forte hausse, sa progression ayant atteint les 18 % en seulement un an. En seconde place du classement des sinistres les plus fréquents, viennent les tempêtes, la grêle et la neige (10,3% des sinistres). Juste derrière, sur la troisième marche du podium, arrivent les sinistres liés aux garanties vie privée, assistance et autres sinistres non-spécifiés (9,1%).

… et le plus coûteux pour les assureurs

Le dégât des eaux est également le sinistre le plus coûteux pour les compagnies d'assurance. En effet, environ 30% du montant total des indemnisations versées aux assurées ont concerné un tel sinistre. Ce sont ainsi 2 391 milliards d'euros qui ont été alloués aux dégâts des eaux, sur un total de 8 041 milliards d'euros d'indemnisations versées au cours de l'année 2024.

Les incendies, quant à eux, ont coûté 2 042 milliards d'euros, et prennent donc la seconde place du classement des sinistres les plus coûteux pour les assureurs, alors qu'ils ne représentent que 3,6% des sinistres déclarés. Suivent les indemnisations liées à des tempêtes, à la grêle et à la neige, pour un montant de 1 068 milliards d'euros.

Un montant moyen de 12 387 euros d'indemnisation par incendie

Bien que peu fréquents, les incendies sont les sinistres les plus onéreux pour les compagnies d'assurance. En 2024, l'indemnisation moyenne pour un incendie était de 12 387 euros. Les catastrophes naturelles, de leur côté, ont coûté en moyenne 9 267 euros par sinistre, suivies par les sinistres entrant dans la catégorie tempête, grêle et neige pour un coût de 2 262 euros.

Une sinistralité plus importante pour les maisons

Vous êtes propriétaire ou locataire d'une maison individuelle ? Vous avez plus de chance de déclarer un sinistre. En effet, en 2024, on dénombrait 114,8 sinistres pour 1 000 contrats multirisques habitation (MRH) pour des maisons, contre 82,4 sinistres pour 1 000 contrats d'assurance d'appartements. Les sinistres déclarés dans une maison sont également plus coûteux, avec un coût moyen de 2 238 euros, contre 1 215 euros en appartement.

La garantie vol est la plus rentable pour les assureurs

Pour déterminer les garanties les plus rentables pour les compagnies d'assurance, c'est au ratio sinistre sur prime qu'il faut s'intéresser. Plus celui-ci est bas, plus la garantie est intéressante pour les assureurs. À l'inverse, un ratio de plus de 100% signifie que la garantie coûte plus cher aux assureurs qu'elle ne génère de primes. En 2024, la garantie la plus rentable sur les contrats d'assurance habitation était celle liée au vol, avec un ratio sinistre sur prime de 30,1%, suivie de près par la garantie protection juridique (32,5%), et par la responsabilité civile (36,2%).