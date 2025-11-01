Après un début d’année hésitant, l’immobilier francilien se redresse au 2e trimestre 2025 / iStock.com - ah_fotobox

Une activité économique francilienne en baisse

Selon les données de l'Insee, l'économie francilienne a continué de reculer au deuxième trimestre 2025, après une tendance similaire au premier trimestre. C'est notamment le cas dans le secteur tertiaire marchand (- 0,9 %), seuls la restauration et l'hébergement échappent à ce mouvement, avec une augmentation de 2,1 %. L'activité économique se contracte (-0,4 %), avec une baisse particulièrement importante en Île-de-France. De même, le volume d'heures rémunérées affiche une baisse par rapport à la même période de 2024 (– 0,8 %). Sur l'ensemble du territoire, quelques zones géographiques résistent à cette tendance baissière en affichant une certaine stabilité : Hauts-de-Seine, Pays de la Loire, Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'emploi augmente cependant légèrement, tant sur la région francilienne qu'au niveau national, et le nombre de créations d'entreprises continue de progresser (82 000 créations d'entreprises au deuxième trimestre en Île-de-France, soit + 2 %), mais nettement moins qu'au premier trimestre (+ 4,7 %).

Un rebond de l'immobilier en Île-de-France

Sur le plan de l'immobilier francilien, on note un rebond de l'offre de logements neufs non réalisés, mais dont la construction a été autorisée par un permis de construire. Avec 16 000 nouveaux logements, le marché du neuf représente une augmentation de 20,3 % par rapport au premier trimestre 2025 (- 9,25 % pour le trimestre précédent). Pour la première fois depuis fin 2023, le nombre de logements autorisés sur cette région connait une hausse notable, avec + 47,5 % au deuxième trimestre 2025. Cette hausse est nettement plus importante que sur l'ensemble de la France métropolitaine (+ 19 %). Cette tendance locale est surreprésentée dans le secteur du logement neuf collectif, avec un bond de 95,2 % (+ 22,4 % sur le plan national), ainsi que dans les ventes de maisons individuelles (+ 53,2 % contre - 18,6 %). Le nombre de logements réservés à la vente connait cependant un léger repli après quatre trimestres de hausse, mais ce recul est moins élevé que sur le plan national (-2,8 % contre 8,8 %). Avec un coût au m2 de 5 480 €, le prix moyen des appartements franciliens augmente de 5,6 % par rapport au deuxième trimestre 2024. En revanche, les prix reculent dans l'ancien, avec une baisse de 0,4 % au deuxième trimestre (après + 0,8 % au premier trimestre), la baisse moyenne sur un an dans le secteur de l'ancien étant de 0,2 %.

Une hausse minime des taux de crédit immobilier

Après une baisse depuis presque deux ans, les taux des prêts d'une durée d'au moins 20 ans afficheraient une hausse minime pour le 4e trimestre 2025, compte tenu de la prudence des banques face à la fragilité du contexte politico-économique. Les prêts de durée inférieure, moins sensibles aux évolutions du marché à court terme, poursuivront leur tendance à la baisse. Il n'en reste pas moins que, selon les prévisions de Crédit Logement (spécialiste de la garantie de prêt immobilier pour sécuriser le financement du logement des particuliers), les taux de crédit n'augmenteraient que très légèrement d'ici fin 2025, pour atteindre une moyenne de 3,25 %. Selon un membre de l'Observatoire de cet organisme, l'environnement politique semble afficher une stabilité temporaire, ce qui va permettre une accalmie sur le registre des taux d'intérêt. Les perspectives s'avèreraient donc plus optimistes que prévu par les nombreux courtiers en assurance, qui tablaient sur une remontée des taux à 3,50 %. Hormis le taux exceptionnel des années 2020-2021, les ménages pourraient profiter de l'un des meilleurs contextes de ces 25 dernières années pour souscrire un crédit immobilier.