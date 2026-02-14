Acheter seule, le parcours du combattant?

information fournie par Le Particulier • 14/02/2026 à 08:00

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à devenir propriétaires en solo. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Un nombre croissant de femmes se lancent dans l’achat immobilier

Les femmes disposent d’un apport personnel plus important

Les inégalités persistent entre hommes et femmes

De plus en plus de femmes décident de franchir le pas en devenant propriétaires seules. D’après une étude menée par le courtier Empruntis en 2024, les célibataires sont à l’origine de quatre opérations immobilières sur dix en France. 46% d’entre elles sont réalisées par des femmes, contre 54% par des hommes. Bien que 60,7% des transactions soient portées par les couples, la proportion de femmes ayant souscrit un crédit immobilier seules atteint 19%, contre 20,3% pour les hommes. Les femmes seules empruntent davantage, sur une base de revenus inférieure. Le montant moyen de leur crédit s’élève à 167.493 euros, contre 162.164 euros pour les hommes. Elles touchent un revenu net moyen de 3273 euros, soit 200 euros de moins que leurs homologues masculins, et quasiment moitié moins que le revenu net moyen d’un couple.

Les femmes disposent d’un apport personnel plus important

L’âge moyen au moment de l’achat est de 39 ans pour les femmes, contre 36 ans pour les hommes. Les acquéreuses compensent des revenus souvent plus faibles par un apport personnel plus important. Elles injectent en moyenne 49.661 euros, soit 22,9% du coût total de la transaction, contre 42.587 euros (20,8% du financement) pour les hommes. Cette stratégie se traduit par un délai plus long avant de concrétiser leur projet. En optant pour une épargne conséquente, les acheteuses en solo musclent leur dossier et augmentent leurs chances d’obtenir un crédit. «Elles préparent davantage leur projet, arrivent avec un apport supérieur et sont plus prudentes, plus réfléchies. Cela se traduit par un écart d’âge avec les hommes, des dossiers plus longs mais moins d’abandons ou de refus bancaires» résume Nassima Khiari responsable des partenariats bancaires chez Empruntis.

Les inégalités persistent entre hommes et femmes

Bien que la loi garantisse une stricte égalité entre hommes et femmes en interdisant la discrimination genrée, l’accès au crédit immobilier reste plus coûteux pour les femmes. Celles qui achètent seules déboursent en moyenne 12.000 euros de plus que les hommes pour une surface équivalente (71 mètres carrés pour les premières, contre 70 mètres carrés pour eux). Selon une étude réalisée en 2024 par le site SeLoger, le pouvoir d’achat immobilier des femmes est inférieur de 4% à celui des hommes. Cette différence est principalement due aux inégalités professionnelles. D’après l’INSEE, l’écart salarial entre hommes et femmes atteint encore 16% dans le secteur privé en équivalent temps plein. Les crédits plus longs et les conditions de travail moins favorables peuvent également impacter le coût de l’assurance emprunteur.