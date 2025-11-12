 Aller au contenu principal
A Saint-Tropez, cette villa d'exception a été vendue par un entrepreneur Français à près de 60 millions d’euros
information fournie par Boursorama avec Newsgene 12/11/2025 à 13:33

Les prix de l'immobilier s'envolent régulièrement à Saint-Tropez. (shogun / Pixabay)

Deux villas ont été vendues à plus de 50 millions d'euros en l'espace de quelques semaines, à Saint-Tropez. L'une d'elles appartenait à l’entrepreneur français Pierre-François Filet.

Un héliport, un court de tennis en gazon, des vignes et une vue imprenable sur la baie de Saint-Tropez. Une demeure d'exception qui appartenait à l’entrepreneur français Pierre-François Filet a été vendue pour la somme astronomique de 59,5 millions d’euros, rapporte Challenges . Baptisée villa Portimao, elle serait située tout près de celle de Brigitte Bardot, La Madrague, au Cap Saint-Pierre.

Des prix vertigineux à Saint-Tropez

La villa s'étend sur 800 m² et le terrain abrite une piscine, un court de tennis en gazon, un héliport et des vignes. D'après les informations du média spécialisé, elle a été cédée à une société immatriculée dans le paradis fiscal américain du Delaware.

La villa portimao aurait notamment accueilli la fête de mariage de la créatrice de mode Sarah Staudinger et de l’agent de stars, Ari Emmanuel. Ce prix de vente vertigineux n'est pas vraiment une surprise à Saint-Tropez. Il s'agirait en effet de la troisième transaction à plus de 50 millions d'euros en moins d'un an. D'ailleurs, quelques semaines seulement après cette vente, une autre transaction exceptionnelle a été conclue dans le secteur. Une propriété de 460 m² a été cédée pour 53,2 millions à un homme d’affaires belge.

© Boursorama avec Newsgene

1 commentaire

  • 13:53

    Dommage de se priver des acheteurs russes. Mais les mafieux ukrainiens sont encore plus riches, sauf qu'ils préfèrent régler leurs acquisitions en espèces. Direction l'Italie, la Grèce, ou l'Espagne !

Signaler le commentaire

